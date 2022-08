Sẽ có xe lửa GO chạy trong những ngày cuối tuần từ Toronto đến Nigara Falls

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào những ngày thứ sáu 26 tháng 8, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario loan báo là đường xe lửa GO từ Toronto đến Nigara Falls sẽ diễn ra trong những ngày cuối tuần và kéo dài nguyên năm.

Hiện nay đường xe lửa Toronto Niagara Falls chỉ hoạt động những ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu nguyên năm, và chạy trong hai ngày cuối tuần trong mùa hè mà thôi.

Thủ hiến Ford nói là gia tăng sự hoạt động của xe lửa GO sẽ giúp sự phát triễn của nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang này.

Chúng ta cũng biết thác Niagara Falls là một kỳ quan của thế giới và hàng năm có hàng triệu du khách ghé thăm.

Bắt đầu từ tuần lễ 15 tháng 10, những ngày cuối tuần thứ bảy và chúa nhật, sẽ có hai chuyến xe lửa GO chạy khứ hồi từ Toronto đến Nigara Falls và ngược lại.

Hành khách có thể mua vé $10 một ngày và trong những ngày đó có thể lên xuống các trạm xe lửa GO nhiều lần mà không phải trả thêm tiền.

Tin xe lửa GO gia tăng các chuyến đi về Niagra Falls đã được chủ nhân các cơ sở thương mại ở thành phố Niagra Falls hoan nghênh, vì sẽ giúp thêm phương tiện cho nhiều du khách đến thành phố này.

Trước thời đại dịch covid , một năm trung bình có 12 triệu du khách đến viếng thăm thành phố Niagra Falls.