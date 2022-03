Sean Penn đi bộ di tản từ Ukraine đến Ba Lan

Vài ngày sau khi đến thủ đô Kyiv để quay phim tài liệu về cuộc tấn công xâm lược của Nga, nam tài tử kiêm đạo diễn Hollywood Sean Penn gia nhập đoàn người tỵ nạn chạy sang Ba Lan, tham gia cuộc di tản bằng cách… đi bộ.

Sean Penn (61 tuổi) đăng một bức ảnh lên Twitter hôm 28/2 cho thấy tài tử đeo ba lô và kéo kiện hành lý lê bước dọc theo một con đường bên cạnh dòng xe hơi.

Penn viết kèm theo bức ảnh: “Tôi và hai đồng nghiệp đã đi bộ hàng dặm đến biên giới Ba Lan sau khi bỏ xe bên đường. Hầu hết xe trong bức ảnh này chỉ chở phụ nữ và trẻ em, không có bất kỳ hành lý nào và đây là tài sản giá trị duy nhất của họ”. Dòng tweet không giải thích lý do vì sao nam tài tử từng đoạt giải Oscar và những người bạn đồng hành buộc phải bỏ lại chiếc xe của họ.

Một phát ngôn viên ở Los Angeles, Mara Buxbaum, nói với Reuters qua email hôm 1/3 rằng Sean Penn đã “ra khỏi Ukraine một cách an toàn”. Cô từ chối trả lời các câu hỏi khác về nơi ở hoặc hoàn cảnh anh rời Ukraine.

Sean Penn đã ở Kyiv từ hôm 22/2, tham dự một cuộc họp báo tại văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra ngày đầu tiên cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, ghi lại nhiều cảnh cho bộ phim tài liệu về cuộc chiến. Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết trong một thông báo vào thời điểm đó: “Sean Penn là một trong những người ủng hộ nhân dân Ukraine. Đất nước chúng tôi biết ơn vì anh thể hiện lòng dũng cảm và sự trung thực”.

Sean Penn từng phỏng vấn nhiều nhân vật chính trị và quân sự Ukraine cũng như các nhà báo trong quá trình sản xuất phim khi ông đến Ukraine lần đầu vào tháng 11/2021.

Trong một tuyên bố vào tuần trước, nam tài tử nổi tiếng với các vai diễn trong phim Mystic River, Milk đoạt giải Oscar đã ca ngợi người dân Ukraine là “biểu tượng của lòng dũng cảm”. Sean Penn viết: “Nếu chúng ta để họ chiến đấu một mình, linh hồn của chúng ta với tư cách là nước Mỹ sẽ mất đi”.

Sean Penn từng ngồi ghế đạo diễn các phim “Into the Wild”, “The Crossing Guard” được biết đến với nhiều hoạt động chính trị và nhân đạo bao gồm nỗ lực cứu trợ nạn nhân của cơn bão Katrina 2005, trận động đất ở Haiti năm 2010 và lũ lụt tại Pakistan năm 2012.

Nam đạo diễn gây chú ý vào năm 2016 khi tạp chí Rolling Stone đăng một cuộc phỏng vấn Sean Penn bí mật thực hiện với trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman tại nơi ẩn náu trong rừng của hắn trước khi tên trùm băng đảng bị bắt.