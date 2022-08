Sinh tố D uống thêm có thể giúp ngăn ngừa bệnh trầm cảm

New York: Một cuộc khảo cứu mới về sinh tố D do các nhà khảo cứu Phần Lan, Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ cùng chung sức cho thấy là sinh tố D là một sinh tố quan trọng cho sức khỏe của con người trên nhiều lãnh vực.

Kết quả các cuộc khảo cứu của các khảo cứu gia của ba quốc gia đã được đăng tải trên tạp chí Critical Reviews Food Science and Nutrition trong ngày 11 tháng 6 năm nay, cho thấy là sinh tố D có thể làm giảm những triệu chứng trầm cảm trên người lớn.

Tuy nhiên theo giáo sư Tuomas Mikola, giáo sư trường đại học Eastern Finland và cũng là trưởng nhóm khảo cứu nói là kết quả cũa cuộc khảo cứu không tính vào những yếu tố khác như là chủng tộc, cách ăn uống, ánh nắng mặt trời thu nhận và thể dục, và cần nhiều cuộc khảo cứu ở quy mô rộng lớn hơn, để xác định rõ ảnh hưởng của sinh tố D với bệnh trầm cảm.

Theo tạp chí Healthline thì sinh tố D có những hữu hiệu như sau:

– Sinh tố D giúp chống lại bệnh tật: làm goảm nguy cơ bị bệnh multiple sclerosis, giảm nguy cơ bị bệnh tim, giảm nguy cơ bị bệnh cúm và bị nhiễm covid, giúp hệ thống miễn nhiễm

-Sinh tố giúp bình thường hóa khí sắc ( mood) và giảm sự suy thoái tâm thần

-Sinh tố D có thể giúp làm giảm cân cho những người quá khổ

Có nhiều lý do khiến người ta không hấp thụ đủ sinh tố D cần hàng ngày qua ánh nắng mặt trời hay qua các thực phẩm.

Những người ở miền lạnh, mà nhiều tháng mùa đông thiếu ánh mặt trời, và không dám ra ngoài vì quá lạnh cũng là những người có nguy cơ bị thiếu sinh tố D.

Những người có nước da sậm, ngăn ngừa sự hấp thụ sinh tố D qua ánh nắng mặt trời cũng là những người nên uống thêm sinh tố D bổ sung.

Những triệu chứng thiếu sinh tố D là mệt mỏi, đau nhức thân thể, hay bị vọp bẻ..

Những loại thực phẩm có nhiều sinh tố D là

-Các loại cá salmon, sardines, herring, cá tuna đóng hộp, dầu cá ( cod liver oil), gan bò, lòng đỏ trứng, tôm, nấm, sữa, oatmeals và nhiều loại cereals, nước cam, yogurt..

Một người lớn cần 1 ngày chừng 800 UI sinh tố D.. Tại các tiệm thuốc, có những chai sinh tố D bán với những viên có chứa 1,000 UI, và ngày uống 1 viên là đủ.