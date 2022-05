Số ca nhập viện vì COVID-19 gia tăng lại

Số ca nhập viện COVID-19 được báo cáo tăng mạnh trên khắp nước, làm dấy lên lo lắng về sự căng thẳng của hệ thống y tế.

Theo New York Times, những ngày qua trung bình mỗi ngày có hơn 18,000 người mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc, tăng 20% so với hai tuần trước.

Con số này bao gồm những bệnh nhân đang ở trong bệnh viện vì các triệu chứng nặng của COVID-19 cũng như những người nhập viện vì những lý do khác có kết quả dương tính khi đến. Hơn một nửa số người trưởng thành có ít nhất một lần nhiễm bệnh và với nhiều người trong số đó, làn sóng Omicron mùa đông có thể sẽ không nhẹ nhàng như những người khác.

Tại bang New York đã báo cáo hơn 2.100 bệnh nhận nhập viện, nhiều hơn 47% so với hai tuần trước.

Mặc dù các trường hợp nhập viện nói chung vẫn còn thấp so với các đợt bùng phát dịch vào cuối năm 2021 nhưng với xu hướng dịch ngày càng gia tăng do sự lây lan nhanh chóng của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron khiến các chuyên gia không khỏi lo ngại. Theo cơ sở dữ liệu của New York Times, tính đến ngày 6/5, số ca nhiễm mới được xác nhận gần 68,000 ca mỗi ngày, tăng gần 60% trong hai tuần qua.

Đồng thời, tình trạng thiếu nhân sự tại các bệnh viện do đội ngũ y tế bị nhiễm bệnh trên khắp nước Mỹ cũng được các nhà chức trách lưu tâm, nhất là trong thời điểm dịch tái bùng phát.

Tuần này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã nhắc lại du khách phải đeo mask khi đi máy bay và sân bay, trên tàu hỏa và xe buýt, mặc dù một thẩm phán đã bãi bỏ quy định đeo mask của liên bang đối với các phương tiện giao thông công cộng vào tháng trước.