Sở cảnh sát vùng Peel phá vỡ một băng đảng đem lậu ma túy và tịch thu số lượng ma túy có trị giá trên 25 triệu dollars

Mississauga: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ tư ngày 26 tháng 10, sở cảnh sát vùng Peel loan báo là họ đã phá vỡ một băng đảng đem lậu ma túy vào vùng đại thủ phủ Toronto, và tịch thu một số lượng ma túy có trị giá lớn nhất từ trước đến nay ở vùng Peel.

Chiến dịch Zucaritans đã khởi đầu từ tháng 11 năm 2021, sau khi các nhân viên an ninh tìm ra những nghi can trong băng đảng buôn lậu này.

Cảnh sát đã tịch thu 182 ký lô methamphetamine, 166 ký lô cocaine và 38 ký lô ketamine.

Trị giá của số ma túy tịch thu được này lên đến trên 25 triệu dollars.

Theo ông Nishan Duraiappah, cảnh sát trưởng vùng Peel ( bao gồm các thành phố Mississauga, Brampton và Caledon) thì băng đảng buôn lậu này dấu ma túy trong các chiếc xe vận tải chở hàng, qua lại biên giới Hoa Kỳ và vùng Peel.

Hai công ty vận chuyển có liên quan đến vụ buôn lậu này là công ty North King Logistics ở thành phố Milton và công ty Friend Furniture ỡ thành phố Mississauga.

5 nghi can bị bắt giữ và buộc tội là Khalilullah Amin, 46 tuổi ở thành phố Caledon, Jaspreet Singh, 28 tuổi ở thành phố Brampton, Wray Ip, 27 tuổi ở thành phố Richmond Hill,Ravinder Boparai, 27 tuổi ở thành phố Mississauga và Gurdeep Gakhal, 38 tuổi ở thành phố Caledon.