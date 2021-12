Số cư dân thành phố New York bị nhiễm covid gia tăng gấp ba lần và tạo một kỷ lục mới

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng chạp, thì trong hai ngày liên tiếp qua, số cư dân thành phố New York bị nhiễm covid trong 1 ngày đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong ngày thứ sáu 17 tháng chạp, có 21,908 cư dân thành phố New York bị nhiễm covid với tỷ lệ lây nhiễm là 7.53%.

Theo lời bà thống đốc Kathy Hochul thì thời gian bây giờ không phải là thời gian bắt đầu của trận đại dịch, chúng ta đã có những cách đối phó với con vi rút và cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Đó là chủng ngừa , đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội…

Tính đến nay chỉ có trên 61 phần trăm những người trưởng thành ở Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn.

Trên toàn thế giới đã có trên 5.3 triệu người chết vì covid và trong số này có trên 806 ngàn người Mỹ.