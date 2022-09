Số di dân bất hợp pháp, vượt biên giới Mỹ vào Canada gia tăng lên đến mức kỷ lục

Toronto: Sau một thời gian sút giảm vì những ngăn cấm đại dịch covid, số di dân vào Canada bất hợp pháp qua ngã biên giới Mỹ đã gia tăng trở lại.

Theo bản tin của sở cảnh sát Hoàng Gia phổ biến trong hôm thứ ba ngày 27 tháng 9 thì trong tám tháng đầu năm nay 2022, số di dân bất hợp pháp, vượt biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn lên đến 23,358 người, gia tăng 13 phần trăm so với tổng số di dân bất hợp pháp vào Canada, bằng đường biên giới Mỹ vào năm 2017.

Phần lớn những người di dân bất hợp pháp này là những người giàu có, đến Mỹ bằng chiếu khán du lịch. Khi đến Mỹ, thường là đến phi trường ở New York,họ thuê tắc xi chạy đến biên giới giữa tiểu bang New York và vượt qua biên giới ở nơi không có đồn canh, qua con đường tên là Roxham Road và bên kia biên giới đã có cảnh sát Hoàng Gia RCMP chờ đón, đưa về trại tạm trú: thật chưa có cách nhập cư nào vào Canada dễ dàng và ít tốn kém như cách này.

Theo một thỏa thuận giữa Canada và Hoa Kỳ, thì chỉ những người xin di dân bất hợp pháp qua các điểm qua lại chính thức, mới bị trả lại Mỹ, còn nếu họ vượt biên giới ở các nơi không có đồn canh, thì Hoa Kỳ không nhận lại. Biên giới Canada- Hoa Kỳ dài cả ngàn cây số, nhưng chỗ tiện lợi nhất cho di dân bất hợp pháp qua lại chính là con đường Roxham.

Những dư luận chỉ trích thủ tướng Trudeau và chính quyền liên bang, là ông đã cứ để mặc không tìm cách thảo luận với các giới chức Hoa Kỳ, để tìm cách chặn lỗ hổng không cho những di dân bất hợp pháp tiếp tục lợi dụng.