Số nhà bán được ở Hoa Kỳ tiếp tục sút giảm

New York: theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ (NAR) thì số lượng nhà đăng bảng bán đã sút giảm 7.7 phần trăm trong tháng 11 năm nay 2022, so với số lượng nhà bán được trong tháng 10 trước đó.

Sự sút giảm trong số lượng nhà bán được, đã nhiều hơn so với những ước tính của các chuyên gia địa ốc.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp mà số lượng nhà bán được ở Hoa kỳ tiếp tục sút giảm

Theo ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Hoa Kỳ thì những lý do khiến số lượn nhà bán được ở Mỹ sút giảm là vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng cao và gia tăng nhanh và số lượng nhà được tung ra thị trường cũng sút giảm, khi những người có nhà , không muốn bán nhà khi giá nhà đang xuống thấp.

Trong tháng 11 vừa qua, chỉ có 1.14 triệu căn nhà được đăng bản bán ở Hoa Kỳ.

Giá trung bình một căn nhà ở Mỹ hiện nay là $370,700, gia tăng 3.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

Số lượng nhà bán được ở miền tây Hoa Kỳ là vùng có số lượng nhà sút giảm nhiều nhất: sút giảm 46 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên cũng có những hy vọng là nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ đang trên đà hồi phục.

Theo kinh tế gia Lawrence Yun thì mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đã giảm chút đỉnh liên tiếp trong 5 tuần qua. Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định đã xuống còn ở mức 6.31 phần trăm.

Theo kinh tế gia Yun thì mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ có thể đã lên đến đỉnh, và tiền nợ nhà trung bình hàng tháng mà một người Mỹ phải trả đã giảm $200 so với số tiền phải trả những tháng trước.