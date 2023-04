So sánh tiền lương tối thiểu ở các tỉnh bang Canada

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2023, mức lương tối thiểu dành cho các người làm việc cho các công ty thuộc quyền quản trị của chính quyền liên bang sẽ gia tăng lên $16.65 một giờ.

Những công ty trực thuộc sự kiểm soát của chính quyền liên bang như các công ty xe lửa, các công ty hàng không..

Mức lương tối thiểu ở cấp tiểu bang và cấp liên bang, cũng như ở giữa các tỉnh bang Canada không đồng nhất.

Vào ngày 1 tháng 10 năm nay 2023, mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario gia tăng lên $16.55 một giờ, thấp hơn mức lươn tối thiểu ở cấp liên bang là 10 xu một giờ.

Sau đây là danh sách mức lương tối thiểu ở các tỉnh bang so sánh với mức lương tối thiểu ở cấp liên bang:

Yukon – $16.77 một giờ

Federal – $16.65

Ontario – $16.55

Nunavut – $16

British Columbia – $15.65

Manitoba – $15.30

Quebec – $15.25

Northwest Territories – currently $15.20

Nova Scotia – $15

Newfoundland and Labrador – $15

Prince Edward Island – $15

Alberta – $15

New Brunswick – $14.75

Saskatchewan – $14

Với mức lương $16.65 một giờ,liệu một người có thể sống được nhất là ở những thành phố lớn có vật giá đắt đỏ trong thời lạm phát phi mã?

Theo nhận định của tổ chức Ontario’s Average Living Wages, thì muốn đủ sống ở tỉnh bang Ontario, thì một người độc thân phải có tiền lương tối thiểu là $19.72 một giờ hay khoảng trên $39 ngàn một năm.

Trong khi đó cũng vào đầu tháng 4 năm nay 2023, hàng loạt những thuế má gia tăng và như thế số lương 39 ngàn dollars hay 40 ngàn dollars một năm cho một người cũng sẽ không đủ, nhất là nếu người này sống ở các thành phố lớn như thành phố Toronto.

-Giá rượu bia gia tăng vì chính quyền cho gia tăng thuế thêm 6.3 phần trăm đánh trên rượu bia. Đây là mức gia tăng thuế rượu bia nhiều nhất trong vòng 40 năm qua.

-Giá xăng tăng vì thuế “carbon price” đánh trên số lượng xăng bán ra gia tăng từ mức $50 một tấn xăng lên đến $65 một tấn: thuế xăng gia tăng từ 11.05 xu một lít lên 14.31 xu.

-Tại tỉnh bang Ontario, người mua những loại thực phẫm như những lon nước ngọt sẽ phải trả thêm vài xu cho mỗi lon nước ngọt hay lon bia, vì chính quyền tỉnh bang này cho đánh thuế gọi là “tái chế” ( reclycling fee) trên các thứ hàng hóa bán ra cho công chúng.