Số trẻ em bị nhiễm covid và phải nằm ở các bệnh viện thành phố New York gia tăng gấp 5 lần

New York: Những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 28 tháng chạp cho thấy là số trẻ em bị nhiễm covid và phải vào điều trị trong các bệnh viện thành phố New York đã gia tăng gấp 5 lần trong tháng 12 vừa qua, so với tháng 11 trước đó.

Không những ở New York, số trẻ em bị covid ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn gia tăng gấp đôi, trong khi số trẻ em bị nhiễm covid và phải nằm ở các bệnh viện Mỹ gia tăng 35 phần trăm.

Bác sĩ Stanley Spinner của bệnh viện nhi đồng Texas ở thành phố Houston đã nói là ông tiên đoán là số trẻ em bị nhiễm covid sẽ còn gia tăng hơn nữa trong những ngày sắp tới, vì những tụ họp của thân nhân bạn bè trong những ngày lễ Giáng Sinh.

Tuổi của những trẻ em bị nhiễm covid từ hài nhi cho đến tuổi teenagers, 17 tuổi.