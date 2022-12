Số trộm cắp ở các siêu thị gia tăng

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 12 thì nạn trộm cắp ở các siêu thị trong các thành phố ở Canada ngày một tăng vì mức lạm phát tăng cao, và các siêu thị thiếu nhân viên vì tình trạng thiếu người làm đang diễn ra, nên đã tạo cơ hội cho những kẻ bất lương ra tay.

Theo bản tường trình của the Canada’s Food Price thì tính đến tháng 10 năm nay, giá thực phẩm ở Canada đã gia tăng 11 phần trăm trong vòng 1 năm và giá cả sẽ không sút giảm trong những ngày sắp tới?

Cũng theo bản tường trình của tổ chức the Canada’s Food Price thì một gia đình 4 người, gồm bố mẹ và 2 con ở Canada đã phải thêm trong năm nay 2022, $1,065 tiền mua thực phẩm.

Theo giáo sư Sylvain Charlesbois của trường đại học Dalhousie ở thành phố Halifax thì giá thực phẩm tăng cao, đã làm gia tăng số người trộm cắp.

Cũng theo giáo sư Charlesbois thì thịt và các sản phẩm của sữa là những loại thực phẩm bị mất cắp nhiều nhất ở các siêu thị.

Giáo sư Charlesbois cũng lo ngại là với nguy cơ có những suy thoái của nền kinh tế trong năm tới, số người thất nghiệp gia tăng và sẽ khiến cho sự trộm cắp cũng tăng theo?

Bà Felicia Feter, phát ngôn viên của công ty bách hóa Walmart Canada nói là nạn trộm cắp, bạo hành và ngay cả đốt phá.. đã gia tăng tại các thương xá của công ty này trên toàn Canada.

Bà Feter cũng nói là công ty Walmart Canada đang cho áp dụng các biện pháp an ninh, nhằm ngăn chận nạn trộm cắp và như thế sẽ không phải gia tăng giá hàng hóa bán cho khách hàng.

Ông Dan Kelly, chũ tịch hiệp hội những nhà thương mại độc lập ở Canada nói là vì tình trạng thiếu nhân lực đang diễn ra ở Canada, khiến các cơ sở thương mại không có đủ nhân viên coi sóc các cửa tiệm, giúp cho những kẻ bất lương dễ dàng ăn cắp những vật dụng trong tiệm.

Theo những ước tính thì số hàng hóa bị mất cắp tại các cửa tiệm thương mại ở Canada trong năm 2019 lên đén 5 tỷ dollars.