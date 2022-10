Số xe bị trộm lấy ở Toronto gia tăng gấp bội

Toronto: Theo tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 3 tháng 10 thì số xe hơi bị trộm ở thành phố Toronto đã gia tăng lên đến những mức kỷ lục.

Như trường hợp của cô Patricia Li đã bị trộm lấy mất chiếc Lexus RX 450 5 tháng trước đây, và mới đây chúng lại đến muốn ăn trộm một chiếc xe Lexus của gia đình cô Li, nhưng chúng không lấy được vì cô Li đã gắn hệ thống máy hình an ninh và máy báo động.

Theo đài CBC thì hàng loạt những chiếc xe hơi đậu trong chỗ đậu xe của các tư gia trong khu vực các đường Lawrence Avenue và Dufferin Street đã bị trộm lấy mất.

Theo sở cảnh sát thành phố Toronto thì tính từ ngày đầu năm nay cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, có 6, 497 chiếc xe bị trộm lấy cắp ở thành phố Toronto: gia tăng 45 phần trăm so với số xe bị mất cắp cùng thời gian trong năm ngoái.

Trong khi số xe hơi bị cướp ở thành phố Toronto trong 9 tháng đầu năm là 179 xe: gia tăng 209 phần trăm.

Không phải chỉ có Toronto, số xe hơi bị trộm ở vùng Peel, vùng ngoại ô của thành phố Toronto bao gồm các thành phố Mississauga và Brampton trong 8 tháng đầu năm nay cũng gia tăng 54 phần trăm so với cùng thời gian trong năm ngoái.

Sở cảnh sát thành phố Toronto đã cho thành lập một biệt đội đặc trách về việc ngăn ngừa nạn trộm cướp xe.

Thời hậu đại dịch covid, xe cộ sản xuất ít vì thiếu phụ tùng, khiến cho giá cả những chiếc xe hơi cũ bán lại gia tăng, và đã khiến nạn trộm cướp xe hơi, bán lại lấy tiền gia tăng.

Một số lớn những xe bị trộm ở Canada, đã được băng đảng ăn cắp xe, bí mật đem xuống các tàu chở hàng, đưa về các xứ Phi Châu bán lại.

Theo bản công bố của sở cảnh sát thành phố Toronto thì trung bình cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ lại có 1 chiếc xe hơi bị trộm hay 24 chiếc xe bị lấy cắp trong 1 ngày.

Vì thế cách giữ xe tốt nhất vẫn là cho xe vào nhà để xe nếu có thể. Còn nếu không thì người ta nên mua khóa tay lái, gắn hệ thống đèn và hệ thống báo động quanh nhà, để ngăn ngừa kẻ cắp.

Không phải chỉ có những xe đắt tiền như Lexus mới bị trộm lấy mà còn cả những loại xe thông thường như xe Honda CR-V, Toyota Corrolla..

Những tên trộm chuyên nghiệp ăn cắp xe theo nhu cầu của những người tiêu thụ: chúng mang về sửa số xe và bán cho những người muốn mua..