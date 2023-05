Song Hye Kyo đoạt giải Baeksang

Trước khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Song Hye Kyo thường gây tranh cãi ở mặt diễn xuất. Cô bị nhận xét “một màu”, biểu cảm đơn điệu, hời hợt.

Với màn “lột xác” táo bạo trong The Glory, Song Hye Kyo được xướng tên tại lễ trao giải Baeksang vào tối 28/4 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình.

27 năm bước đi trên con đường diễn xuất, Song Hye Kyo để lại nhiều tác phẩm ấn tượng: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời…

Tuy nhiên cô cũng nhận về nhiều chỉ trích ở mặt diễn xuất. Nhiều ý kiến cho rằng các vai diễn mà Song Hye Kyo đảm nhận không có gì mới mẻ.

Cuối năm 2022, Song Hye Kyo góp mặt trong phim The Glory, nhanh chóng gây sốt toàn châu Á.

Màn hóa thân vào nhân vật Moon Dong Eun cũng được xem là bước ngoặt lớn trong diễn xuất của cô. Nhiều khán giả nhận xét Song Hye Kyo đã rũ bỏ được hình tượng nữ chính đa sầu đa cảm ở dòng phim tình cảm lãng mạn trước đó.

Nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Song Hye Kyo bày tỏ: “Diễn xuất rất vui, khó khăn và đau đớn. Nhưng tôi muốn diễn nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai”.

Khi The Glory mới ra mắt, Song Hye Kyo cũng gặp phải nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình. Họ cho rằng cô đã già, bị “lép vế” trước dàn diễn viên trẻ trong phim.

Trong phim, Moon Dong Eun bị bắt nạt, dồn vào đường cùng. Ngoài đời Song Hye Kyo cùng là nạn nhân của bạo lực mạng.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cô trở thành tiêu điểm của dư luận. Khán giả không chỉ chê bai diễn xuất của cô mà còn cười cợt chuyện cô bị chồng cũ đệ đơn ly hôn trước. Thậm chí, có người còn tung tin cô ngoại tình dẫn đến ly hôn.

Đứng trước vấn đề này, Song Hye Kyo chọn im lặng.

Để không tạo thêm thị phi, cô ít khi lên tiếng về đời tư mà chỉ tập trung vào công việc. Tuy nhiên mỗi lần Song Hye Kyo xuất hiện, mũi dùi dư luận lại hướng về phía cô.

Vừa qua khi nhận thưởng trên sân khấu Baeksang, Song Hye Kyo gọi tên nhân vật phản diện Yeon Jin – kẻ bắt nạt trong phim. Cô nói: “Yeon Jin à, tôi đã nhận được giải thưởng rồi. Tôi đang rất phấn khích”.

Có lẽ Song Hye Kyo tin tưởng, những kẻ bắt nạt cô cũng nghe được điều đó.