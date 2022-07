Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 7, sở khí tượng Canada đã cảnh báo là sóng nóng bao phủ 4 tỉnh bang ở Canada, và đó là các tỉnh bang Ontario, Manitoba, Saskatchewan và Quebec.

Theo sở khí tượng thì nhiệt độ trong ngày thứ ba ở tỉnh bang Ontario lên đến trên 30 độ C, và cộng với sức nóng của độ ẩm thì nhiệt độ ở nhiều vùng trong tỉnh bang Ontario lên đến gần 40 độ C.

Chính quyền thành phố Toronto cho mở cửa các trung tâm chống nóng cho những cư dân mà nhà không có hệ thống máy điều hòa không khí. Đồng thời chính quyền thành phố cho gia hạn thời gian mở cửa 7 hồ tắm công cộng trong thành phố, đến nửa đêm, để cho cư dân có chỗ làm giảm nhiệt.

Tại miền bắc của tỉnh bang Manitoba cũng có sóng nóng bao phủ và có thêm những đám cháy rừng đã khiến phẩm chất của không khí trong vùng này xuống thấp. Những trận cuồng phong và mưa có sấm sét có thể diễn ra ở miền nam của tỉnh bang Manitoba.

Nhiệt độ ở nhiều thành phố trong tỉnh bang Manitoba đã lên đến những kỷ lục mới. Nhiệt độ trong ngày thứ ba 19 tháng 7 ở thành phố Winnipeg lên đến 34.2 độ C và chưa kể sức nóng của độ ẩm trong ngày.

Tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec và trong ngày thứ ba 19 tháng 7, nhiệt độ cộng với sức nóng của độ ẩm lên đến gần 40 độ C.

Sở khí tượng Canada cũng lên tiếng cảnh báo về sóng nóng bao phủ vùng nghỉ mát Mont Tremblant gần biên gới Hoa Kỳ khi nhiệt độ ở vùng này cũng gần ở mức 40 độ C.

Sóng nóng cũng bao phủ miền trung và miền bắc của tỉnh bang Saskatchewan với những trận mưa đá (hail) và có sấm chớp trong vùng.

Những trận sóng nóng cũng đang diễn ra ở Âu Châu, ở các nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha , Tây Ban Nha… và đã có trên 1 ngàn người chết vì nóng.