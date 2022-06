Sóng nóng bao phủ miền tây nam Hoa Kỳ

Las Vegas: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong những ngày cuối tuần qua 12 tháng 6, một trận sóng nóng đã bao phủ miền tây nam Hoa Kỳ, gây những khó khăn cho trên 80 triệu cư dân Mỹ đang sống trong khu vực này.

Theo sở khí tượng liên bang thì những nơi có trận sóng nóng diễn ra bao gồm các tiểu bang ở miền tây nam nước Mỹ, từ Phoenix, qua Las Vegas đến Denver.

Trong ngày chúa nhật 12 tháng 6, nhiệt độ trong Thung Lũng Chết ở giáp giới hai tiểu bang Nevada và California đã lên đến 120 độ F ( 49 độ C).

Nhiệt độ của thành phố Denver trong ngày chúa nhật lên đến 100 độ F.

Trong hôm chúa nhật, một người đàn ông ở thành phố Phoenix đã có thể chiên burgers trên bảng điều khiển, sau mặt kính ( dashboard) của chiếc xe hơi của ông, cho thấy là nhiệt độ ở thành phố Phoenix trong ngày chúa nhật đã nóng đến cỡ nào! Nhiệt độ ở trong xe hơi trong thành phố Phoenix trong ngày chúa nhật lên đến 202 độ F ( 94.4 độ C) : quá nóng!

Trận sóng nóng này cũng hoành hoành đến các tiểu bang Missouri, Kansas, Louisiana và Mississippi.

Sở khí tượng quốc gia Hoa Kỳ cũng khuyến cáo những cư dân đang trong khu vực bị sóng nóng bao phủ cẩn thận vì cái nóng có thể gây bệnh tật và chết người.

Trong những ngày cuối tuần, hàng chục ngàn cư dân ở tiểu bang California đã ra các bãi biển để tránh cái nóng.

Tưởng cũng nên nói thêm là nhiệt độ lên cao đến kỷ lục ở Thung Lũng Chết ở tiểu bang California diễn ra vào ngày 10 tháng 7 năm 1913 là 134 độ F (57 độ C)