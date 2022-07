Sóng nóng giết người diễn ra ở Âu Châu

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 16 tháng 7, thì những trận sóng nóng đang hoành hoành ở Âu Châu.

Trong ngày thứ bảy, sở khí tượng nước Anh ra khuyến cáo là cư dân nên tránh ra ngoài vì nhiệt độ ở vùng nam nước Anh trong những ngày cuối tuần đã lên đến 104 độ F (40 độ C), và đây là mức nhiệt độ cao nhất ở nước Anh từ trước đến nay.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 ở nước Anh là 70 độ F nay lên đến 100 độ, cho thấy là những ảnh hưởng của môi trường đã diễn ra trên thế giới.

Tại nước Anh rất ít các chúng cư, nhà cửa, trường học và các cơ sở thương mại nhỏ, có hệ thống máy điều hòa không khí, vì thế nguy cơ cho những người Anh bị chết vì nóng gia tăng trong mùa hè năm nay.

Không những chỉ có nước Anh, mà các nước Âu Châu khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp.. đang lao đao vì những cơn sóng nóng..

Cơ quan đặc trách về xe điện ngầm ở thành phố London, Anh quốc đã khuyến cáo hành khách không nên sử dụng hệ thống xe điện ngầm trong những ngày thứ hai 18 và thứ ba 19 tháng 7 vì là những ngày mà nhiệt độ còn gia tăng cao hơn nữa.

Các giới chức của chính quyền Anh đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì sóng nóng.

Trong tuần qua có 237 người chết vì nóng ở Tây Ban Nha. Tại Pháp một trận cháy rừng kéo dài trong 5 ngày qua diễn tại vùng Bordeaux.

Tại Bồ Đào Nha trên 160 người bị thương vì cháy rừng và hàng trăm người khác phải di tản. Trên 3 ngàn người phải di tản và 18,200 mẫu đất rừng bị thiêu hủy vì những đám cháy ở Tây Ban Nha.

Nhiệt độ ở Bồ Đào Nha trong ngày thứ bảy 16 tháng 7 lên đến 111 độ F ( 43.9 độ C) và cũng theo những tiên đoán của sở khí tượng Accu Weather thì nhiệt độ của xứ Bồ trong những ngày đầu tuần tới có thể lên đến 120 độ F ( 48.8 độ C)

Theo những tin tức loan báo trong hôm chúa nhật ngày 17 tháng 7, thì tính cho đến nay có ít nhất trên 1 ngàn người chết vì nóng ở Âu Châu.