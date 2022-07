Sóng nóng giết người diễn ra ở Hoa Kỳ

Phoenix, Arizona: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 7, thì những trận sóng nóng “giết người” đang diễn ra ở nhiều tiểu bang miền tây nam Hoa Kỳ mà nhiệt độ nhiều nơi trong ngày thứ hai đã lên đến 115 độ F ( 46 độ C)

Theo Healthline thì nếu nhiệt độ bên ngoài trên 105 độ F thì bắt đầu có những ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi nhiệt độ trung bình của con người là 98.6 độ F ( 37 độ C) và nhiệt độ bên ngoài tốt nhất cho con người mà người ta không phải mặc thêm quần áo hay phải sử dụng những cách làm giảm nhiệt là 82 độ F ( 28 độ C)

Nếu nhiệt độ bên ngoài từ 105 độ F lên đến 130 độ F ( 40 độ C cho đến 54 độ C) thì các nguy cơ có thể xảy ra như là kiệt sức vì nóng, ngất xỉu, chuột rút, say nắng .. và có thể gây cái chết, nhất là cho những trẻ em hay những người lớn tuổi..

Theo sở khí tượng Hoa Kỳ thì trong ngày thứ hai 11 tháng 7 nhiệt độ đã gia tăng lên trên 100 độ F ở các tiểu bang từ California qua Arizonam, từ Missouri xuống Texas.

Nhiệt độ lên đến 111 độ F ở thành phố Redding, tiểu bang California, nhiệt độ lên đến 114 độ F ở Palm Springs, 112 ở Las Vegas và thành phố có nhiệt độ lên cao nhất trong ngày thứ hai là thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona khi nhiệt độ trong ngày lên đến 115 độ F.

Tại miền nam Hoa Kỳ nhiệt độ lên đến 111 độ F ở thành phố Austin, 109 độ ở thành phố Houston, 105 độ ở thành phố Dallas, 104 độ ở thành phố St Louis.

Hàng loạt những kỷ lục về nhiệt độ cao trong ngày thứ hai diễn ra ở tiều bang Texas, tiểu bang Oregon và miền nam của tiểu bang California.

Theo sở khí tượng Hoa Kỳ thì những trận sóng nóng đang diễn ra là những trận sóng nóng “tàn bạo và nguy hiểm” với trên 50 triệu cư dân Mỹ đang phải gánh chịu.

Trong việc chống nóng, thì ngoài những cách thông thường là ở trong nhà, uống nhiều nước, và nếu có ra bãi biển thì nhớ thoa kem chống nắng.

Một vật dụng mới hiện bán rất chạy ở Hoa Kỳ là những kính đeo chống nhiệt: loại kính này vừa chống nắng lại vừa chống nhiệt bảo vệ đôi mắt.