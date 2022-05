Sự lây truyền bệnh đậu mùa khỉ là chuyện tình dục giữa những người nam đồng tính

London: Trả lời một cuộc phỏng vấn trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 5, bác sĩ David Heyman, một chuyên gia của tổ chức y tế thế giới (WHO) đã nói là việc lây truyền bệnh đậu mùa khỉ ở Âu Châu đã diễn ra sau khi có hai cuộc họp mặt đông đảo diễn ra ở Âu Châu và cả hai sự kiện này đều có những chuyện tình dục.

Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh xảy ra ở Phi Châu, đã lây truyền qua Âu Châu và các quốc gia khác gần đây vì những sự liên hệ với những người đến từ Phi Châu.

Theo bác sĩ Heyman thì nguồn lây bệnh đậu mùa khỉ chính là từ những chuyện tình dục xảy ra giữa những người đồng tính và cả cho những người lưỡng tính ( bisexual) đã diễn ra trong hai cuộc hội họp đông đảo ở Tây Ban Nha và Bỉ.

Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 23 tháng 5, thì số người bị bệnh đậu mùa khỉ đã lên đến 57 người trong vòng 2 tuần lễ. Trong số 57 người này có 1 trẻ em và chưa có ai bị chết vì sự lây nhiễm này.

Bác sĩ Susan Hopkins, bác sĩ tham vấn trưởng của bộ y tế Anh đã cám ơn những người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã đến khai bệnh ở các y viện, giúp các nhân viên y tế ngăn chận sự lan tràn của loại bệnh này.

Bác sĩ Hopkins cũng khuyến cáo bất cứ ai, nhất là những người đồng tính và lưỡng tính, có những triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ thì nên cấp tốc đến các bệnh viện khai báo.

Chính quyền Anh đã gửi 1 ngàn liều thuốc chủng bệnh đậu mùa đến các bệnh viện, để chủng ngừa cho những ai có liên lạc trực tiếp với những người đã mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Những người đã mắc bệnh đậu mùa khỉ, thì được khuyến cáo phải sống cách ly trong vòng 21 ngày.

Theo tổ chức y tế thế giới WHO thì hiện nay có trên 90 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở trên 1 chục quốc gia trên thế giới mà trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Úc, Thụy Sĩ…

Cũng theo các viên chức của tổ chức y tế thế giới WHO thì sự lây truyền chính của bệnh đậu mùa khỉ là qua đường tình dục.