Sự sụp đổ của một quỹ đầu tư tiền điện tử: từ 10 tỷ Mỹ kim xuống còn zero, chủ nhân quỹ trồn mất.

New York: Trong thời cực thịnh của việc đầu tư vào tiền điện tử trong năm 2021, quỹ đầu tư mạo hiểm Three Arrows Capital (3AC) đã nhận được 10 tỷ Mỹ kim của các nhà đầu tư.

Tháng 7 năm nay 2022, quỹ đầu tư Three Arrows Capital đã phải khai phá sản và con số 10 tỷ Mỹ kim của các nhà đầu tư đã không cánh mà bay.

Trị giá của loại đồng điện tử chính là đồng Bitcoin đã lên đến mức cao nhất là 69 ngàn Mỹ kim một đồng vào tháng 11 năm 2021 và bây giờ trị giá của đồng Bitcoin chỉ ở mức 20 ngàn Mỹ kim một đồng.

Số tiền mà các nhà đầu tư vào tiền điện tử đã mất trong năm nay lên đến 2 ngàn tỷ Mỹ kim.

Quỹ đầu tư 3AC đã được thành lập cách đây 10 năm bởi hai người quản lý là ông Zhu Su và Kyle Davies.

Theo những tin tức cập nhật hôm thứ ba ngày 12 tháng 7, thì hai người quản lý Zhu Su và Kyle Davies đã biến mất và người ta không tìm ra tung tích của hai người này?

Những nguy hiểm của việc đầu tư vào tiền điện tử là số tiền này dễ bị các tay tin tặc ăn cắp trên mạng mà người ta không tìm ra dấu vết.

Ngoài ra hiện nay chưa có luật lệ nào bảo vệ cho những người đầu tư vào tiền điện tử như việc đầu tư vào chứng khoán.

Những nhà đầu tư cò con vào tiền điện tử đã được lôi kéo vào, với những lời hứa là họ sẽ được lời trung bình 20 phần trăm một năm.