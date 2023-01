Sức khỏe của 5 tỷ người trên thế giới bị nguy hiểm vì ăn chất mỡ trans fat.

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tường trình của tổ chức y tế thế giới WHO, phổ biến trong hôm thứ ba ngày 24 tháng giêng, thì hiện nay có khoảng 5 tỷ người trên thế giới có nguy cơ bị những bệnh tim mạch và nguy cơ bị thần Chết gõ cửa, vì ăn những loại thức ăn có chất mỡ trans fat.

Trans fat là loại dầu thực vật bị hydro hóa ( hydrogenated vegetable oil) là một trong hai loại mỡ làm gia tăng lượng cholesterol xấu trong người khi ăn vào, và gây những nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Trans fat được dùng nhiều trong kỹ nghệ thực phẩm, kỹ nghệ bán thức ăn nhanh, vì loại mỡ trans fat này có thể được dùng đi dùng lại nhiều lần.

Các tiệm bán đồ ăn nhanh đã dùng trans fat để chiên khoai tây..

Trans fat cũng có trong những loại thức ănn đã chế biến như là bánh bít quy, pizza đông lạnh, những món thức ăn chơi ( snack foods), bánh cakes, doughnuts, bánh pie, margarine, bơ..

Nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Canada đã giới hạn việc dùng trans fat trong kỹ nghệ thực phẩm.

Trong bản tường trình, tổ chức y tế WHO kêu gọi chính quyền các quốc gia trên thế giới , cho lệnh ngăn cấm việc dùng chất trans fat , để tránh nguy hại cho hàng tỷ người.

Cũng theo những ước tính của tổ chức y tế thế giới WHO, thì hàng năm có khoảng nửa triệu người trên thế giới chết sớm, vì kết quả việc dùng chất mỡ trans fat.

Canada đã cấm việc dùng trans fat trong kỹ nghệ thực phẩm từ năm 2018.