Tai nạn thảm khốc ở Hy Lạp: hai xe lửa đụng nhau khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương

Larissa, Hy Lạp: Một tai nạn thảm khốc diễn ra trong tối hôm thứ ba ngày 28 tháng 2 tại thành phố Larissa, xứ Hy Lạp, khi hai xe lửa đụng đầu nhau trên cùng một đường rầy.

Theo những tin tức loan báo sơ khởi thì có ít nhất 36 người chết và 85 người khác bị thương, khi một chiếc xe lửa chở khoảng 350 hành khách, đụng đầu với một chiếc xe lửa chở hàng hóa ở miền bắc nước Hy Lạp

Theo anh Stergios Minenis năm nay 28 tuổi là một hành khách may mắn không bị thương tích, thì anh ta nghe một tiếng động rất lớn kéo dài trong khoảng 10 giây đồng hồ, và sau đó toa xe lửa có anh trong đó, đã bị đổ nằm ngang và kéo lê một lúc trước khi ngừng hẳn.

Người hành khách may mắn này cũng cho biết là một cơn ác mộng diễn ra sau đó: tiếng người la hét, than khóc, caho đảo, giây cáp từ trên trần toa rớt xuống treo lủng lẳng, có những đám cháy, người ta kinh hoàng tìm cách thoát ra khỏi toa xe..

Phần lớn những hành khách trong chuyến xe lửa này là những người trẻ tuổi theo như bác sĩ Apostolo Komnos của phòng cấp cứu bệnh viện Larissa.

Những hành khách phần lớn là những người tham dự lễ hội quốc gia trong những ngày cuối tuần, đi xe lửa về nhà.

Khoảng 150 nhân viên cứu cấp gồm cả những lính cứu hỏa, đã tham dự cuộc cấp cứu này.

Họ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị kẹt trong các toa xe, cũng như những người mất tích.

Các lính cứu hỏa, đã phải dùng những đèn hàn xì để cắt những thanh sắt trong cuộc cấp cứu.