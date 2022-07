Tài tử James Caan qua đời

Tài tử James Caan – đóng Sonny Corleone trong “The Godfather” (1972) – qua đời ở tuổi 82.

Hôm 8/7, người đại diện thông báo tin buồn qua trang Twitter. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Nguồn tin của Deadline cho biết Caan mới hoàn tất vai diễn trong phim hành động “Fast Charlie” ở New Orleans.

Tài tử Al Pacino (đóng vai Michael Corleon, em trai của Sonny) tưởng nhớ đồng nghiệp trên trang cá nhân: “Jimmy là người anh trong phim và bạn thân ngoài đời của tôi. Thật khó để chấp nhận việc ông ấy không còn có mặt trên thế gian nữa vì ông ấy luôn tràn đầy sức sống và táo bạo. Một diễn viên vĩ đại, một đạo diễn tuyệt vời và một người bạn tốt. Tôi sẽ nhớ mãi ông ấy”. Nhiều đồng nghiệp khác như Barbra Streisand, Adam Sandler cũng gửi lời chia buồn tới gia đình qua mạng xã hội.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Do Thái gốc Đức ở Bronx, Caan bắt đầu diễn xuất từ năm 1961 với các vở kịch nhỏ ở New York. Ông sau đó đóng nhiều vai nhỏ tại Hollywood trước khi gây chú ý với vai chính trong Red Line 7000 (1965).

Vai diễn đáng nhớ nhất của Caan là thành viên mafia nóng nảy Sonny Corleone – con trai cả của gia đình Corleone – trong phim “The Godfather” của đạo diễn Francis Ford Coppola. Màn trình diễn giúp Caan nhận đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng hạng mục nam phụ.

Trong hơn năm thập niên hoạt động, tài tử giành nhiều giải thưởng uy tín. Diễn viên thường được so sánh với rắn hổ mang vì chuyên đóng những nhân vật nóng tính, tạo sự căng thẳng trên màn ảnh.

Một số dự án nổi bật khác của Caan là Brian’s Song (1971), Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) hay Alan J. Pakula’s Comes a Horseman (1978). Tài tử từng bốn lần kết hôn và có năm con. Trong đó, Scott Andrew Caan, sinh năm 1976, là một trong những người nối nghiệp cha tại Hollywood.