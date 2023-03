Tài tử Kế Huy Quan, đoạt giải” nam tài tử điện ảnh vai phụ xuất sắc nhất của hiệp hội SAGs .

Century, California: Trong cuộc trao giải thưởng những tài tử điện ảnh xuất sắc nhất ( the Screen Actors Guild Awards, SAGs), một nam tài tử Mỹ, người Việt gốc Hoa, đã đoạt giải nam tài tử vai phụ xuất sắc nhất, và đây cũng là nam tài tử gốc Á Châu đầu tiên đoạt giải, trong cuộc trao giải thưởng SAGs lần thứ 29, diễn ra ở thành phố Century, tiểu bang California hôm thứ bảy ngày 25 tháng 2.

Khi lên lãnh giải thưởng, tài tử Kế Huy Quan nói là thời điểm mà ông lênh lãnh giải thưởng không chỉ cho riêng ông, mà cho toàn thể những người muốn có những thay đổi.

Cuốn phim “Everything Everywhere All at Once” ( việc xảy ra cùng 1 lúc ở mọi nơi) đã đoạt 4 giải thưởng trong cuộc trao giải kỳ thứ 29 này, và là cuốn phim đoạt nhiều giải thưởng nhất.

Hai trong số 4 giải thưởng mà cuốn phim này đoạt được là nữ tài tử Michelle Yeon trong vai nữ tài tử chính xuất sắc nhất, và tài tử Kế Huy Quan đoạt giải nam tài tử phụ xuất sắc nhất.

Nam tài tử Kế Huy Quan năm nay 52 tuổi, sinh quán tại Saigon mà bố mẹ là người Hoa, trong một gia đình có 9 anh chị em.

Năm 1978, ông bố mang 6 đứa con trong đó có tài tử Kế Huy Quan đi tỵ nạn, đến Hồng Kông, trong khi bà mẹ mang theo 3 đứa con còn lại đi tỵ nạn, đến Pulau Budong.

Cả gia đình của tài tử Kế Huy Quan được định cư ở Hoa Kỳ, vào năm 1979.

Tài tử Kế Huy Quan đóng phim từ năm ông 12 tuổi, trong những bộ phim Short Round và Indiana Jones and the Temple of Doom của tài tử Harrison Ford.

Sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh the USC School of Cinema Arts, ông làm việc với tư cách một phụ tá đạo diễn cho nhiều bộ phim.

Năm 2021, ông trở lại đóng phim qua các cuốn phim Multiverse năm 2021 và phim Everything Everywhere All at Once vào năm ngoái 2022.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia ngành điện ảnh thì tài tử Kế Huy Quan có cơ hội đoạt tượng vàng Oscar trong vai trò nam tài tử phụ xuất sắc nhất, và cuộc trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 sắp tới ở Hollywood.