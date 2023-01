Tài tử Quan Kế Huy đoạt giải Quả Cầu Vàng

Hollywood, California: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng giêng, tài tử Quan Kế Huy đã đoạt giải Quả Cầu Vàng, cho vai diễn viên nam phụ xuất sắc nhất.

Người tài tử Việt gốc Hoa này năm nay 51 tuổi này đoạt giải nhờ phim “Everything Everywhere All at Once”, đóng chung với diễn viên chính là minh tinh Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh), người đoạt giải Quả Cầu Vàng vai nữ chính xuất sắc nhất.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, tài tử Quan Kiến Huy cám ơn người lần đầu cho mình cơ hội xuất hiện trên màn ảnh là đạo diễn Steven Spielberg vì mời ông đóng “Indiana Jones and the Temple of Doom” lúc còn nhỏ vào năm 1984.

Tài tử Quan Kiến Huy phát biểu: “Tôi được dạy không bao giờ quên nguồn gốc của mình và luôn nhớ người cho mình cơ hội đầu tiên. Tôi rất mừng vì thấy đạo diễn Steven Spielberg có mặt tại đây. Xin cám ơn ông!”

Trong phim “Everything Everywhere All at Once,” tài tử Quan Kiến Huy trong vai Waymond Wang, chồng của nhân vật chính.

Nhờ diễn xuất trong tác phẩm đó, ông đoạt giải Quả Cầu Vàng và đang quay lại sự nghiệp điện ảnh như được mời đóng trong mùa thứ hai của phim nhiều tập “Loki” của Marvel.

Tài tử Quan Kiến Huy cũng được đề cử vai nam diễn phụ trong cuộc tranh giải Oscar sắp diễn ra.

Tài tử Huy sinh ra tại Việt Nam, trong một gia đình có 9 anh chị em, và bố mẹ là những người Hoa.

Ông và gia đình rời Saigon đi tỵ nạn và đến trại tỵ nạn Hồng Kông vào năm 1978, khi ông mới có 7 tuổi.