Tài tử Schwarzenegger chia nửa tài sản cho vợ cũ

Arnold Schwarzenegger chia nửa số tiền kiếm được từ 1986 đến 2011 cho vợ cũ Maria Shriver sau khi hoàn tất thủ tục ly dị.

Ngày 22/6, nguồn tin của US Weekly cho biết tòa án mới ra phán quyết cho Maria Shriver được nhận nửa số tài sản của Arnold Schwarzenegger sau một năm hoàn tất thủ tục ly dị. Số tiền bao gồm các khoản thu nhập ông kiếm được từ công việc đóng phim, kinh doanh, Thống đốc tiểu bang California và các khoản lương hưu, phụ cấp.

Hai người hoàn tất thủ tục ly dị năm 2021, sau 10 năm chia tay. Họ có bốn con chung: Katherine (32 tuổi) Christina (30 tuổi), Patrick (28 tuổi) và Christopher (24 tuổi). Shriver và Schwarzenegger trải qua cuộc hôn nhân 25 năm trước khi chia tay vì tài tử lộ bê bối ngoại tình cùng người giúp việc Mildred Patricia Baena. Ông cũng có một con trai riêng – Joseph Baena (25 tuổi) – với Baena.

Arnold Schwarzenegger hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 400-450 triệu Mỹ kim. Thu nhập của ông chủ yếu đến từ sự nghiệp diễn xuất, kinh doanh và làm chính trị. Trong đó, phần lớn là lợi nhuận của các phim từ thập niên 1980 đến đầu những năm 2000. Arnold Schwarzenegger từng tuyên bố giải nghệ sau phim “Around the World in 80 Days” (2004) để tập trung giữ chức Thống đốc California. Sau đó, ông chỉ góp mặt trong một số phim với tư cách khách mời.

Sau khi chia tay Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger trở lại đóng phim và xuất hiện trong một số phim như “The Expendables 2”, “Terminator Genisys”, “Terminator: Dark Fate”…

Dù không còn là vợ chồng, tài tử vẫn thường xuyên nói tốt khi nhắc đến Shriver. Ông trả lời phỏng vấn năm 2012: “Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Chúng tôi hợp tác để vun vén gia đình dù đang trải qua vụ ly dị. Cả hai muốn bảo đảm các con lớn lên hạnh phúc và trở thành những công dân tốt”.

Arnold Schwarzenegger sinh năm 1947, là diễn viên gốc Áo, nổi tiếng với các vai cơ bắp tại Hollywood như “Terminator”, “Conan the Barbarian”, “Commando”… Trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, ông là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, từng bảy lần đoạt giải Mr. Olympia trong thập niên 1970. Arnold cũng từng thi cử tạ tại Olympic. Từ năm 2003 đến 2011, Arnold giữ ghế thống đốc tiểu bang California. Ông từng thổ lộ nguyện vọng trở thành Tổng thống Mỹ nhưng không tranh cử.