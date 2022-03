Tài tử William Hurt qua đời ở tuổi 71

Nam tài tử từng đoạt giải Oscar, William Hurt, ngôi sao của các phim “Broadcast News” và “Kiss of the Spider Woman”, đã qua đời hôm Chủ nhật 13/3 ở tuổi 71. Con trai của ông đã xác nhận tin này trên mạng xã hội.

Đóng phim điện ảnh từ đầu năm 1980, nhưng gần đây ông được khán giả trẻ chú ý với vai diễn Tướng Thaddeus Ross trong các phim “The Incredible Hulk” (2008), một vai diễn mà ông đảm nhiệm suốt Vũ trụ Marvel với “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” (2019) và “Black Widow” (2021).

Hurt bắt đầu sự nghiệp tại Juilliard, nơi đưa ông lên các sân khấu trên khắp New York City. Ông đạt được thành công nhanh chóng trong lĩnh vực điện ảnh sau khi chuyển sang màn ảnh rộng vào năm 1980 với cuốn phim đầu tay, Altered States.

Năm 1986, ông nhận được đề cử Oscar đầu tiên của mình – và chiến thắng – ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim “Kiss of the Spider Woman”. Ông tiếp tục nhận được đề cử trong hai năm sau đó cho các phim “Children of a Lesser God” (1987) và “Broadcast News” (1988).

Hurt tiếp tục nhận được đề cử Oscar lần thứ tư cho vai phụ trong cuốn phim kinh dị “A History of Violence” năm 2005 của David Cronenberg.

Theo Deadline, tờ báo đầu tiên đưa tin về cái chết của William Hurt, ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối vào tháng 5 năm 2018, căn bệnh này cuối cùng đã di căn vào xương.

Nhưng Will, một trong bốn người con của ông, cho biết cha anh qua đời hôm Chủ nhật vì nguyên nhân tự nhiên.

L.T (Theo DailyBeast)