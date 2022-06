Tài xế thiệt mạng sau 5 ngày chờ đổ xăng

Người đàn ông 63 tuổi thiệt mạng sau 5 ngày xếp hàng chờ đổ xăng, trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 23/6 phát giác thi thể người đàn ông trong xe, sau 5 ngày xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng ở làng Anguruwatota, miền tây đất nước.

Đây là ca thiệt mạng trong lúc chờ đổ xăng thứ 10 tại đảo quốc Nam Á, độ tuổi các nạn nhân là 43-84 tuổi, phần lớn do ngừng tim. Tuần trước, một người đàn ông 53 tuổi được tìm thấy thiệt mạng sau vài giờ xếp hàng trên xe ba bánh chờ đổ xăng ở thủ đô Colombo, nguyên nhân được cho là do đau tim.

Sri Lanka, quốc gia 22 triệu dân, đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ. Người dân xếp hàng dài chờ tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng, do chính phủ không đủ ngoại tệ để nhập cảng nhiên liệu nhằm duy trì lượng dự trữ trong tối thiểu ba tháng.

Ngày 22/6, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói nền kinh tế Sri Lanka đã “sụp đổ hoàn toàn” sau nhiều tháng khủng hoảng lương thực, nhiên liệu và điện, đồng thời cảnh báo “tình hình nghiêm trọng hơn nhiều” có thể khiến Sri Lanka “rơi xuống đáy vực”.

Nền kinh tế của quốc gia này đang chịu áp lực từ các khoản nợ chồng chất, sụt giảm nguồn thu từ du lịch, vật giá leo thang, cũng như các tác động khác từ đại dịch Covid-19. Ngoài xăng, Sri Lanka cũng không thể nhập cảng khí đốt, sữa hay giấy vệ sinh.

Thủ tướng Wickremesinghe cho biết Sri Lanka không thể mua nhiên liệu nhập cảng do tập đoàn xăng dầu quốc doanh Ceylon Petroleum Corp (CPC) đang nợ tới 700 triệu Mỹ kim. Ông nói: “Kết quả là không có quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới sẵn sàng cung cấp hoặc bán nhiên liệu cho chúng tôi”.

Giới chức Chính phủ Sri Lanka cho biết Quốc hội nước này đã hủy các cuộc họp trong tuần qua để tiết kiệm nhiên liệu.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tuyên bố nền kinh tế của nước này đã đến mức “sụp đổ hoàn toàn”.

Sri Lanka đang nợ nước ngoài 51 tỉ Mỹ kim vào tháng 4/2022 và đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế để xin một gói cứu trợ. Có thể cần vài tháng thì khoản tiền này mới được thông qua.