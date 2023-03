Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 25 tháng 3, thì có khoảng 1,200 tín đồ và quan khách tham dự lễ tấn phong tổng giám mục địa phận Toronto tại nhà thờ chính tòa St Michael trong trung tâm thành phố Toronto.

Đức giám mục Frank Leo đã được đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào chức vụ tổng giám mục địa phận Toronto, thay thế cho đức hồng y Thomas Collins năm nay đã trên 75 tuổi và đã đến tuổi về hưu.

Đức tân tổng giám mục Frank Leo năm nay 52 tuổi là một trong những vị tổng giám mục trẻ tuổi nhất của giáo hội Công Giáo Canada.

Ngài cũng là vị giám mục mới nhất: được tấn phong giám mục vào tháng 7 năm 2022 và hai tháng sau ngài được bổ nhiệm là giám mục phụ tá địa phận Montreal.

Tân tổng giám mục địa phận Toronto, địa phận đông tín đồ nhất của giáo hội Công Giáo Canada, sinh năm 1971 tại thành phố Montreal, và bố mẹ là những người di dân gốc Ý Đại Lợi.

Ngài theo học chủng viện the Grand Séminaire de Montreal vào năm 1990 và thụ phong linh mục năm 1996.

Khi nhậm chức, tân tổng giám mục Frank Leo nói là

ngài được ơn kêu gọi để phục vụ, và đó là toàn bộ cuộc sống của ngài; đó là những gì Chúa Giêsu đã làm. Đó là tất cả những gì về ơn gọi của những tu sĩ.”

Ngài đậu tiến sĩ thần học ở trường đại học Pontifical Lateran ở La Mã vào năm 2008.

Ngài được tòa thánh La Mã gửi qua phục vụ trong lãnh vực ngoại giao cho giáo hội tại Úc Đại Lợi trong những năm 2008 đến 2011 và phục vụ tại the Holy See Study Mission ở Hồng Kông vào những năm 2011 và 2012.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, ngài được tấn phong giám mục phụ tá địa phận Montreal.

Giáo phận Toronto là giáo phận lớn nhất Canada với 2 triệu tín đồ, và với 225 nhà thờ cử hành thánh lễ trên 30 ngôn ngữ khác nhau.