Tan vỡ một cuộc tình thơ mộng: Tom Brady và Gisele Bundchen sẽ ly dị

New York: Những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng 10, cho biết là những tin đồn về việc ly dị của một cặp vợ chồng được coi là lý tưởng, đã thành sự thật.

Cầu thủ môn banh bầu dục Tom Brady sẽ ly dị với người vợ nguyên là một siêu mẫu Gisele Bundchen.

Cầu thủ TGom Brady năm nay 45 tuổi, đã thành hôn với người mẫu Gisele năm nay 42 tuổi, từ 13 năm trước.

Hai người có với nhau hai đứa con.

Cả hai vợ chồng đều là những người thành công trong công ăn việc làm.

Siêu mẫu Gisele trước khi lập gia đình đã tham dự 800 cuộc trình diễn thời trang, có hình ảnh được đăng trên trang bìa của các tạp chí điện ảnh 2 ngàn lần, làm chủ nhiều công ty mỹ phẩm và tài sản riêng của bà lên đến 400 triệu Mỹ kim.

Trong khi ông chồng Tom Brady cũng là một siêu sao trong môn thể thao banh bầu dục, làm thủ quân cho hai đội cầu New England Patriots và Tampa Bay Buccaneers trong 22 năm, và giúp hai đội cầu này đoạt 7 cúp vô địch Super Bowls, và người thủ quân này hiện vẫn còn chơi cho đội cầu Tampa Bay Buccaneers.

Số lợi tức mà cầu thủ Tom Brady kiếm được chỉ có 333 triệu Mỹ kim, ít hơn số tiền kiếm được của bà vợ.

Theo những công bố thì cả hai đã đồng ý ly dị một cách thân thiện, và cùng hợp sức nuôi hai đứa con.

Siêu mẫu Gisele là một người Ba Tây. Khi bà mới có 13 tuổi và đi mua sắm trong 1 thương xá ở Ba Tây, thì có nhân viên của công ty người mẫu Elite Model Management, nhận ra chân tài và đem bà về huấn luyện ở New York.

Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn, và một đám cưới lớn đã diễn ra vào năm 2009.

Vào đầu năm nay 2022, thủ quân Brady tuyên bố về hưu, nhưng sau đó lại đổi ý, quay trở lại chơi cho đội cầu Tampa Bay Buccaneers.

Bà vợ Gisele đã từng lên tiếng là bà muốn có chồng lo chăm sóc gia đình hơn, vì biết bao nhiêu mùa Giáng Sinh và lễ Tạ Ơn, bà đã phải ăn mừng một mình.

Bà Gisele cũng lo ngại về tình trạng sức khỏe của chồng vì cho là người thủ quân này đã bị chấn thương đầu?