Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm

Toronto: Lễ hội hàng năm Taste of Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày thứ sáu 5 thang 8 và thứ bảy 6 tháng 8 tại quảng trường Nathan Phillips, trước tòa đô chánh Toronto.

Theo nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm, thì riêng trong ngày thứ bảy không thôi, có đến gần 20 ngàn người đến quảng trường tham dự lễ hội.

Đây là một lễ hội Việt Nam đông người tham dự nhất ở Canada, kể từ thời hậu đại dịch covid.

Những khách tham dự lễ hội Việt Nam này không phải mua vé vào cửa.

Trong khu hội chợ, khách nhàn du được thưởng thức các món ăn Việt quốc hồn quốc túy, trong những quầy hàng dọc theo sân của quảng trường.

Có những trò chơi cho trẻ em, có những cuộc trình diễn thời trang áo dài, những màn trình diễn văn nghệ của các ca sĩ địa phương, và có những cuộc diễn hành của những thanh niên thiếu nữ trong các bộ trang phục của ba miền Việt Nam.

Tuy những trận sóng nóng bao phủ bầu trời thành phố Toronto trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy với nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm lên đến trên 40 độ C, nhưng vẫn không ngăn cản được số khách tham dự kỷ lục đến hội chợ Taste of Việt Nam.

Cộng đồng người Việt ở thành phố Toronto đã góp mặt với các cộng đồng người thiểu số khác như cộng đồng người Ý, cộng đồng người Hy Lạp.. trong việc khoa trương chính sách đa văn hóa ở Canada.