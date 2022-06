Tay súng từng ám sát hụt tổng thống Reagan sắp tự do

John Hinckley, kẻ ám sát hụt tổng thống Reagan năm 1981, sẽ được tự do hoàn toàn từ 15/6 do tuân thủ mọi điều kiện trong thời gian thử thách.

Thẩm phán liên bang Paul Friedman tại Washington hôm 1/6 quyết định dỡ bỏ mọi hạn chế còn lại, gồm lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú và cấm sử dụng Internet, đối với Hinckley từ ngày 15/6.

John Hinckley, 67 tuổi, bị bắt sau khi nổ nhiều phát súng nhắm vào tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử năm 1982, bồi thẩm đoàn đồng ý rằng Hinckley không có tội vì mắc bệnh tâm thần.

Hinckley bị đưa vào một bệnh viện tâm thần để điều trị chứng trầm cảm và rối loạn thần kinh. Năm 2016, Hinckley được phép rời khỏi bệnh viện tâm thần, chuyển tới một nhà dưỡng lão được canh gác ở Williamsburg, tiểu bang Virginia để chăm sóc mẹ già, người qua đời hồi tháng 8/2021.

Từ khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Hinckley tuân thủ mọi điều kiện của tòa án, tinh thần ổn định và không có triệu chứng tái phát.

Trong phiên điều trần hồi tháng 9/2021, thẩm phán Friedman tuyên bố sẽ trả tự do vô điều kiện cho Hinckley, nhưng cho công tố viên thêm thời gian để giám sát khi ông ta bắt đầu sống một mình ở Williamsburg. Friedman lúc đó nhận định các vấn đề tâm thần của Hinckley đã “thuyên giảm” và không còn gây nguy hiểm nữa.

Trong báo cáo gửi tòa án, công tố viên liên bang cũng nhận định Hinckley đủ điều kiện được trả tự do.

Tuy nhiên, Patti Davis, con gái của cố tổng thống Reagan, phản đối trả tự do cho Hinckley vì tin rằng ông này không ăn năn với những gì đã làm.

Hinckley từng là sinh viên đại học công nghệ Texas nhưng bỏ học năm 1976 và chuyển tới California sinh sống với hy vọng thành nhà sáng tác nhạc. Hinckley có tình cảm với một nữ diễn viên đóng vai gái điếm trong phim Taxi Driver kể về kế hoạch ám sát ứng viên tổng thống của nhân vật chính. Quyết tâm gây ấn tượng với người tình trong mộng, Hinckley đã lên kế hoạch ám sát tổng thống Reagan bên ngoài khách sạn Hilton ở Washington ngày 30/3/1981.

Một phát đạn của Hinckley khiến Reagan bị thủng phổi, nhưng đã bình phục sau đó. Ba người khác bị thương trong vụ ám sát là tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc James Brady, mật vụ Timothy McCarthy, sĩ quan cảnh sát Thomas Delahanty.