Tay xì phé gốc Việt đoạt giải kết thúc của cuộc tranh vô địch xì phé thế giới ( WSOP) năm nay 2022

Las Vegas: Cuộc tranh tài môn vô địch xì phé thế giới cho năm 2022 đã kết thúc trong tối hôm thứ hai ngày 18 tháng 7 tại sòng bài Bally ở thành phố Las Vegas.

Cuộc tranh tài vô địch xì phé có nhiều giải và người đoạt giải chính là tay xì phé người Na Uy, ông Espen Jorstad đã thắng 10 triệu Mỹ kim và đã hạ được 8,662 đối thủ.

Trong hôm cuối cùng của cuộc tranh tài, có một giải xì phé được gọi là giải kết thúc, the World Series Of Poker Closer Event.

Giải kết thúc $1,500 no-limit này có 2,039 người tham dự và người đoạt giải là tay xì phé Minh Nguyễn. Cuộc tranh tài giải kết thúc này có 2,039 người tham dự và các tay xì phé đã phải tranh đua trong vòng 3 ngày.

Người thắng giải là ông Minh Nguyễn với số tiền thưởng là $536,280.

Tay xì phé Minh Nguyễn là tay xì phé nhà nghề và cư ngụ ở tiểu bang New Jersey.

Đây là giải xì phé đầu tiên mà ông Minh Nguyễn đã thắng và cũng là giải thưởng lớn nhất mà ông ta nhận được từ trước đến nay.

Ông Minh Nguyễn đã nói với phóng viên báo chí là khởi đầu của cuộc tranh tài xì phé thế giới năm nay, ông ta đã thua qua nhiều cuộc tranh tài trước đó, trước khi thắng trong cuộc tranh tài kết thúc và cuối cùng của giải xì phé thế giới năm nay.

Người về hạng nhì là tay xì phé người Nam Phi, Ahmed Karrim với số tiền thưởng là $331,470.