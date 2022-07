Taylor Swift bí mật đính hôn

Theo báo The Sun, ngôi sao ca nhạc 32 tuổi Taylor Swift đã bí mật đính hôn với bạn trai kém 2 tuổi Joe Alwyn sau hơn 5 năm hẹn hò.

Nữ ca sĩ người Mỹ và bạn trai người Anh bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016 và cả hai người đều giữ kín chuyện tình cảm của họ. Từ khi yêu Joe Alwyn, Taylor Swift sống hạnh phúc nhưng rất kín tiếng.

Taylor Swift xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng và cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao trong quá khứ. Trước khi yêu Joe Alwyn, Taylor từng gắn bó với nam tài tử Tom Hiddleston. Hai người hẹn hò từ tháng 6 tới tháng 9/2016. Khi họ chia tay, nhiều nguồn tin cho rằng, Taylor Swift cảm thấy bạn trai yêu cô chỉ để nổi tiếng.

Một trong những mối quan hệ lâu dài nhất của Taylor Swift là với DJ Calvin Harris. Họ ở bên nhau hơn một năm, từ tháng 3/2015 tới tháng 6/2016. Nhiều nguồn tin cho rằng chính Calvin là người đề nghị chia tay.

Taylor Swift cũng từng gắn bó với ca sĩ giành giải Grammy, Harry Styles, từ cuối năm 2012 tới đầu năm 2013.

Nguồn tin thân thiết với Taylor Swift tiết lộ: “Taylor và Joe vô cùng hạnh phúc và họ rất yêu nhau. Họ thực sự đã đính hôn được vài tháng nhưng họ chỉ mới báo tin vui này với những người thân trong gia đình và một vài người bạn thân thiết nhất”. Người trong cuộc cho biết, Joe đã tặng Taylor một chiếc nhẫn tuyệt đẹp nhưng nữ ca sĩ chỉ đeo nhẫn khi ở nhà.

Nguồn tin thân cận với ca sĩ cũng nói với tờ The Sun rằng Taylor và Joe muốn mối quan hệ của họ càng kín đáo càng tốt.

Joe Alwyn là diễn viên tài năng người Anh. Sinh năm 1991, anh được biết tới qua các phim như The Favourite (2018), Boy Erased (2018), Mary Queen of Scots (2018), Harriet (2019)… Joe từng giành giải đặc biệt tại Lễ hội phim Cannes 2018. Ngoài ra anh còn là một nhạc sĩ từng giành giải Grammy.

Alwyn giữ cuộc sống cá nhân của mình rất kín đáo. Nam tài tử từng tự mô tả mình là người dị ứng đối với nền văn hóa hiện đại. Bình luận về tin đồn đính hôn với Taylor Swift, Alwyn nói: “Bất kể tin đồn đó là đúng hay sai thì tôi cũng vẫn sẽ giữ im lặng”.