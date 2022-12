Taylor Swift làm đạo diễn phim với kịch bản tự viết

Searchlight Pictures hôm 9/12 cho biết, ca sĩ Taylor Swift sẽ làm đạo diễn phim với kịch bản do chính cô viết.

Searchlight Pictures thuộc sở hữu của hãng Walt Disney, được biết đến với những phim đoạt giải Oscar Phim hay nhất như “The Shape of Water” và “Nomadland”, không tiết lộ chủ đề phim của Taylor Swift hoặc khi nào phim sẽ phát hành.

Chủ tịch Searchlight Pictures David Greenbaum và Matthew Greenfield cho biết: “Taylor Swift là một nghệ sĩ và người kể chuyện thuộc thế hệ mới. Thật vui và vinh dự khi được cộng tác với nữ ca sĩ khi cô bắt đầu cuộc hành trình sáng tạo mới đầy thú vị này”.

Giọng ca Taylor Swift là người đầu tiên giành được ba giải Video của năm tại giải thưởng âm nhạc MTV năm 2022 và là nữ nghệ sĩ thứ hai đoạt giải Video dài hay nhất cho “All Too Well: The Short Film” năm 2021.

Taylor Swift chiến thắng giải Grammy 11 lần và là nữ nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Grammy 3 lần giành được giải Album của năm. Gần đây, cô đã nhận được một đề cử Grammy khác cho hạng mục Bài hát của năm, phiên bản dài 10 phút của “All Too Well: The Short Film”, đủ điều kiện tranh Oscar hạng mục Phim ngắn hay nhất năm 2023.