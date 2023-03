Tên của Taylor Swift được đặt cho một thành phố

Ông Jerry Weiers – thị trưởng của thành phố Glendale – thông báo vào cuối tuần qua, trong 2 ngày 17 và 18/3, Glendale đổi tên thành “thành phố Swift”, nhằm chào đón sự kiện mở màn cho tour diễn của Taylor Swift.

Chuyến lưu diễn của Taylor Swift có tên The Eras Tour sẽ bắt đầu vào ngày 17/3 tại sân vận động Sate Farm, thuộc thành phố Glendale. Đêm diễn sẽ có sự tham gia của Gayle và Paramore trong vai trò mở màn.

Thị trưởng Jerry Weiers cho biết khi đưa ra quyết định đổi tên thành phố, nhiều người nói rằng “hẳn chính quyền phải thật sự can đảm và bình tĩnh mới dám làm như vậy”.

Tuy nhiên, ông thấy “việc đổi tên không có gì quá đáng sợ, chỉ hơi khác thường một chút, nhưng chẳng làm sao cả, nhất là khi sắp tới đây, Taylor Swift sẽ bắt đầu những buổi biểu diễn ý nghĩa trong sự nghiệp tại thành phố này”.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn sau 5 năm của Taylor Swift. Trước đó, cô tập trung sáng tác, ra mắt album.

Một số cư dân của thành phố nói họ hoàn toàn đồng tình và vui mừng trước quyết định tạm thời đổi tên.

Taylor Swift sẽ lưu diễn trong suốt những tháng sắp tới, bắt đầu từ ngày 17/3 và kết thúc ngày 9/8, với hơn 50 đêm diễn. Cô sẽ đi qua một số thành phố như: Houston, Nashville, Chicago, Los Angeles… Một số nghệ sĩ gồm Muna, Gayle, Phoebe Bridgers, Haim và Gracie Abrams sẽ xuất hiện lần lượt trong các đêm diễn.