Tên “trộm mặc quần lót” lấy điện thoại tặng người vô gia cư

Ngày 6/7, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang cho tái hiện vụ trộm tại các cửa hàng điện thoại hiệu Banana IT do tay trộm có biệt danh “tên trộm mặc quần lót” gây ra.

Cảnh sát cho biết hình ảnh từ camera an ninh cho thấy “tên trộm mặc quần lót” tên thật là Jeh-isma-ae Hama (23 tuổi), đã lấy trộm 128 món hàng, chủ yếu là điện thoại, trị giá 1,9 triệu baht (tương đương hơn 52.000 Mỹ kim) tại một cửa hàng của chuỗi điện máy Banana IT ở quận Muang, tỉnh Nakhon Nayok.

Vụ trộm xảy ra lúc 3 giờ sáng 3/7. Sáng hôm sau, ngày 4/7, cảnh sát nhanh chóng bắt được Hama ở phòng trọ của anh này ở quận Bang Kapi, thủ đô Bangkok.

Nghi phạm khai mình chỉ trộm ở cửa hàng thuộc chuỗi Banana IT vì thích chuối và màu vàng. Về việc tại sao chỉ mặc mỗi chiếc quần lót khi đi ăn trộm, Hama khai mặc như thế khiến mình cảm thấy tự tin.

Ngoài vụ trộm mới nhất ở quận Muang, Hama bị nghi ngờ đã đột nhập một cửa hàng Banana IT ở tỉnh Yala ngày 27/1/2021, và ở một cửa hàng Banana IT ở Bangkok vào ngày 9/1 năm nay. Hắn cũng bị cáo buộc đã ăn trộm tại cửa hàng Banana IT ở các tỉnh Songkhla, Prachuap Khiri Khan, Phatthalung và Nakhon Si Thammarat ở miền nam và tỉnh Nong Bua Lam Phu và Ubon Ratchathani ở miền đông bắc.

Hama luôn vô hiệu hóa camera an ninh ở những cửa hàng mình định đột nhập.

Hama khai mình đã chọn các cửa hàng Banana IT bằng cách xem bản đồ và ăn trộm điện thoại. Y cho biết trong suốt thời thơ ấu, Hama thèm muốn có một chiếc điện thoại di động mà không được.

Hama khai đã tặng một số chiếc điện thoại lấy trộm được và tiền cho người vô gia cư ở nhà ga xe lửa Hua Lamphong, khu Sanam Luang ở Bangkok và người dân ở quê nhà, tỉnh Narathiwat vì Hama từng sống vô gia cư một thời gian.