Thảm cảnh của một cuộc tình: một cảnh sát Mỹ bắn chết một cặp vợ chồng người Việt

San Francisco California: Một vụ giết người đầy kinh hoàng diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm nay 2022 ở thị trấn Dublin, ngoại ô của thành phố San Francisco.

Một cặp vợ chồng người Việt đã bị một người da đen xông vào nhà , dùng súng dí vào đầu vào cổ hai nạn nhân , bắn chết, và sau đó tẩu thoát. Những người trong nhà gồm bà mẹ của nạn nhân và đứa con trai 14 tuổi và hai thân nhân khác, không hề hấn gì.

Khoảng 11 tiếng đồng hồ sau đó, kẻ giết người đã thông báo với cảnh sát xin đầu thú.

Nghi can tên là Devin Williams Jr năm nay 24 tuổi là cảnh sát gác nhà tù ở quận Alameda, và nguyên là cảnh sát của thành phố Stockton.

Hai nạn nhân là ông Benison Trần năm nay 57 tuổi,là kỹ sư công chánh làm việc cho quận Santa Clara, vừa về hưu sau 29 năm làm việc, và bà vợ là bà Maria Trần năm nay 42 tuổi, là y tá và di dân qua Hoa Kỳ vào năm 2004 và hiện làm việc cho bệnh viện tâm thần John George Psychiatric.

Vụ giết người diễn ra tại một căn nhà của hai nạn nhân trong khu vực ngoại ô của thành phố Dublin. Một căn nhà khang trang trong vùng được xem là có giá nhà đắt nhất Hoa Kỳ.

Theo lời ông bố của nghi can Williams thì con trai của ông có những liên hệ tình ái bất chính với bà Maria Trần là người đã có chồng và tuổi lớn hơn con trai ông ta gần gấp đôi.

Cũng theo ông bố thì nghi can Williams lớn lên trong một gia đình giầu có, tốt nghiệp trường cao đẳng với hạng danh dự và lý do nào khiến anh ta giết người có thể là vì ” mù quáng vì tình yêu”?

Bà Anitra Williams, mẹ của nghi can đã cho phóng viên đài KTVU biết là con bà có liên hệ tình ái với bà Maria Trần và gặp bà này trong bệnh viện John George Psychiatric ở San Leandro: người ta không biết là nghi can Williams có phải là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần này?

Theo trung sĩ Ray Kelly, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát quận Alameda thì nghi can Williams đã làm việc cho cơ quan cảnh sát này 1 năm rưỡi, nhưng hồ sơ về thời gian mà nghi can này làm việc cho sở cảnh sát thành phố Stockton đã không được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát quận Alameda?

Bà Anitra cũng cho biết là bà Maria Trần đã nói với con trai của bà là bà Trần này mới có 35 tuổi và vừa mới ly dị, và con trai của bà đã hẹn hò với bà Maria này từ tháng giêng năm nay 2022.

Có thể nghi can Williams đã tức giận vì bị lừa dối nên đến nhà giết cả hai?? Cảnh sát đang mở cuộc điều tra và nghi can Devin Williams đã bị giam giữ không được tại ngoại hầu tra.