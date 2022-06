Thám tử cảnh sát Nguyễn Thái Lực, người thám tử cảnh sát gốc Việt đầu tiên ở Úc Đại Lợi

Sydney: Trong tuần lễ từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 25 tháng 6, là tuần lễ của những người tỵ nạn đến Úc, và báo chí Úc đã tường thuật một số trường hợp thành công của những người tỵ nạn đến Úc là thám tử cảnh sát Nguyễn Thái Lực.

Ông Lực là một thuyền nhân tỵ nạn và đã được bố mẹ chung vàng cho vượt biên một mình vào năm 1980, vì gia đình ông đông anh chị em và bố mẹ ông đã không có tiền cho cả gia đình vượt biên.

Bố của ông Lực nguyên là một cảnh sát của thời Việt Nam Cộng Hòa.

Ông Lực mới có `14 tuổi và là một trong số 46 người tỵ nạn ra khơi, tìm tự do vào năm 1980.

Chiếc tàu chở ông Lực đã được một chiếc tàu hàng Na Uy vớt, nhưng ông Lực xin đi tỵ nạn ở Úc, vì nghĩ là thời tiết ấm áp hơn và gần Việt Nam hơn.

8 năm sau, vào năm 1988, ông Lực đã tốt nghiệp học viện cảnh sát Úc, theo gương của ông bố.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, ông Lực là người cảnh sát tốt nghiệp duy nhất không có thân nhân đến dự.

Ông Lực là người cảnh sát gốc Việt đầu tiên của nước Úc.

Sau 34 năm trong ngành cảnh sát, ông Lực hiện là trung sĩ thám tử của lực lượng cảnh sát đặc biệt, the State Crime Command’s Compliance and Special Project Team.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong tuần lễ Tỵ Nạn, thám tử Lực nói là ông rất hãnh diện là một người tỵ nạn và là một người Úc. Ông cũng tự hào về những di sản Việt Nam và vì thế ông luôn luôn tìm cách gặp gỡ những người Việt tìm cách giúp đỡ hay đưa ra những lời khuyên.