Thần Sấm phiên bản nữ lộ diện

Đoạn quảng cáo đầu tiên của phim siêu anh hùng “Thor: Love and Thunder” vừa được tung lên Internet. Phim này sẽ ra mắt vào đầu tháng 7. Đây là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thor (Chris Hemsworth) và hứa hẹn giới thiệu với khán giả phiên bản ‘Mighty Thor’ do Natalie Portman thủ vai.

Trong đoạn giới thiệu, khán giả được thấy hình ảnh của Thor qua nhiều giai đoạn trong đời: nhi đồng, thiếu niên, thanh niên và người chiến binh can trường mà khán giả đã quen thuộc. Đoạn hồi tưởng kết thúc bằng cảnh Thor chôn cây rìu Stormbreaker, quyết chí đi tìm một tương lai mới và sự bình yên trong tâm hồn.

Xen lẫn với các hình ảnh đầy màu sắc hoài niệm là lời tự sự của Thần Sấm: “Đôi tay này từng một thời dành cho chinh chiến, giờ chúng sẽ là công cụ xây nên hòa bình. Ta cần phải tìm đáp án chính xác cho câu hỏi mình là ai”. So với lần xuất hiện gần nhất trong ‘Avengers: Endgame’ (2019), Thor đã trở lại với thân hình tráng kiện quen thuộc.

Đoạn giới thiệu dài 90 giây tập trung cập nhật cho khán giả cuộc sống hiện tại của các nhân vật thay vì tung manh mối liên quan đến cốt truyện chính. Người xem thấy Thor đang hòa hợp rất nhanh với đội Vệ binh Dải ngân hà trong chuyến du ngoạn vũ trụ. Tại New Asgard, Valkyrie (Tessa Thompson) đã đăng quang và trở thành King Valkyrie, nhưng cô dường như đang muốn được tháo cũi sổ lồng.

Bất ngờ lớn nhất của đoạn quảng cáo đến từ những giây cuối, khi Thor đang ở giữa một trận chiến ác liệt. Cây búa Mjolnir đột ngột xuất hiện, nhưng lại trong bàn tay của Mighty Thor – Thần Sấm phiên bản nữ. Nhân vật do Natalie Portman thủ vai, cũng chính là Jane Foster, người tình cũ nơi Trái Đất của Thần Sấm. Khán giả có thể đọc được nét ngạc nhiên trên khuôn mặt cựu hoàng tử Asgard khi gặp lại người xưa.

Website chính thức của Marvel giới thiệu về nội dung ‘Thor: Love and Thunder’: “Trong phim, Thor đang trên một hành trình vô tiền khoáng hậu nhằm tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng quãng đời ‘hưu trí’ của anh nhanh chóng bị gián đoạn vì sự xuất hiện của tên sát thần mang tầm vũ trụ Gorr the God Butcher (Christian Bale đóng). Để đương đầu với mối nguy mới, Thor đã tìm đến sự trợ giúp của Valkyrie, Korg (Taika Waititi) và Jane Foster – người giờ đây đã trở thành Mighty Thor”.

Phim dự trù ra mắt ngày 8/7, còn có sự góp mặt của Russell Crowe, Chris Pratt, Matt Damon…

Trong vòng 24 giờ đầu công chiếu, đoạn quảng cáo nói trên đã đạt 209 triệu lượt xem.