Thành phố bồi thường $6 triệu và xin lỗi những người biểu tình

Một thẩm phán Tòa Thượng thẩm đã chấp thuận một thỏa thuận để Thành phố Montréal trả 6 triệu đô-la cho hàng trăm người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ trong các cuộc biểu tình từ năm 2011 đến 2015.

Trong một quyết định vào tuần trước, Thẩm phán Martin Sheehan đã cho phép khoản thanh toán trị giá hàng triệu đô-la để giải quyết 16 vụ kiện tập thể khác nhau liên quan đến các cuộc biểu tình trong đó các nguyên đơn cho rằng các quyền căn bản của họ bị vi phạm.

Theo phán quyết, hơn 3.000 nguyên đơn sẽ được hưởng 1.500 đô-la mỗi người trong các khoản bồi thường thiệt hại và trừng phạt.

Thành phố Montréal cũng sẽ buộc phải đăng lời xin lỗi công khai trên trang web của mình trong vòng 10 ngày kể từ ngày phán quyết.

Hầu hết các cuộc biểu tình đều liên quan đến cuộc nổi dậy rộng lớn của sinh viên vào năm 2012 chống lại việc tăng học phí được gọi là phong trào “Maple Spring”. Chỉ riêng trong năm 2012 đã có hơn 700 cuộc biểu tình của phong trào, cũng được đánh dấu bằng các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Cảnh sát Montréal đã bị chỉ trích vì các chiến thuật mà họ sử dụng trong các cuộc biểu tình trên đường phố, bao gồm cách họ “bắt giữ” các nhóm người biểu tình và phạt nặng. Đây là một chiến thuật của cảnh sát được sử dụng để kiểm soát đám đông lớn trong các cuộc biểu tình bằng cách gom họ trong một khu vực hạn chế.

Cuộc nổi dậy do sinh viên cầm đầu cũng được cho là đã giúp lật đổ chính phủ Tự do của Jean Charest, đang nắm quyền lúc bấy giờ.

Một luật gây tranh cãi do thành phố đưa ra vào năm 2012 cũng đã bị các tòa án chất vấn. Luật P-6 yêu cầu những người biểu tình cung cấp cho cảnh sát chương trình và lộ trình của cuộc biểu tình trước khi bắt đầu và cấm những người biểu tình đeo mặt nạ. Các phần của luật này đã bị phán quyết là vi hiến khi chúng bị Tòa Thượng thẩm bác bỏ vào năm 2016.

LT (Theo CTV)