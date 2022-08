Thành phố Las Vegas công bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nước

Las Vegas: Trong hôm thứ sáu ngày 29 tháng 7, chính quyền thành phố Las Vegas đã công bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nước, sau khi đám cháy ở Canyon Hermits Peak đã làm nhiễm độc con sông Gallinas, con sông cung cấp nước cho thành phố Las Vegas.

Theo những tin tức loan báo thì những tro than từ đám cháy rừng đã trút xuống dòng sông Gallinas trong những ngày qua.

Đám cháy đang diễn ra là đám cháy lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang New Mexico.

Bà thống đốc tiểu bang New Mexico, Michelle Grisham cho biết là chính quyền tiểu bang đã dành một ngân khoản 2.25 triệu mỹ kim cho việc cung cấp nước uống cho cư dân trong thành phố Las Vegas.

Theo thị trưởng thành phố Las Vegas, Louie Trujillo, thì số lượng nước dùng dự trữ cho cư dân trong thành phố Las Vegas chỉ còn đủ cho 50 ngày sắp tới.

Số lượng tro than từ đám cháy đổ xuống dòng sông đã quá nhiều ngăn không cho nhân viên thành phố lấy nước, cũng như hệ thống lọc nước của thành phố cũng không có đủ khả năng lọc những nước đầy tro than này.

Đám cháy Hermit’s Peak và Calf Canyon diễn ra từ ngày 27 tháng 4 và vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Nhiều cư dân ở các quận San Miguel và Mora cũng đã phải di tản.

Tổng thống Joe Biden cũng đã ban hành tình trạng khẩn cấp cho nhiều vùng đang bị thần Lửa hoành hoành ở tiểu bang New Mexico.