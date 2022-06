Thành phố Mississauga là thành phố có cuộc sống đắt đỏ đứng hàng thứ nhì ở Bắc Mỹ

Mississauga: Khi nói về những thành phố có cuộc sống đắt đỏ ở Hoa Kỳ hay Canada, thì người ta nghĩ ngay đến những thành phố như New York, Vancouver.. chứ không có ai nghĩ đến thành phố Mississauga, ngoại ô của thành phố Toronto?

Theo bản khảo sát vừa được công bố của tổ chức tham vấn về bảo hiểm Canada, the Policy Advisor vừa phổ biến trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 6, thì thành phố Mississauga là nơi có cuộc sống đắt đỏ đứng hàng thứ nhì ỏ Bắc Mỹ, chỉ thua có thành phố New York.

Như thế thì những cư dân sống ở thành phố Mississauga đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các cư dân sống trong các thành phố lớn khác ở Canada và Hoa Kỳ như Los Angeles, San Francisco, San Jose..

Bản khảo sát liệt kê 5 thành phố có cuộc sống đắt đỏ nhất là thành phố New York đứng hàng đầu, và theo sau là các thành phố Mississauga, Vancouver , Hamilton và Toronto.

Bản khảo sát và sắp hạng các thành phố của các nhà nghiên cứu đã dựa vào giá cả của 8 loại hàng và dịch vụ: một bữa ăn ở nhà hàng, giá bán một chai nước lọc, vé xi nê, giá bán một ly cà phê cappuccino, tiền làm hội viên một phòng tập thể dục trong 1 tháng, giá vé xe bus, giá vé xe bus 1 tháng và tiền mướn nhà 1 tháng.

Đồng thời các nhà khảo cứu cũng dựa vào mức lương của cư dân trong thành phố, trước khi xếp hạng.