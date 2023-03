Thành phố nào ở Canada có phí tổn đậu xe trong thành phố cao nhất?

Calgary: Khi nói về những phí tổn phải trả cho việc đậu xe, thì người ta thường nghĩ những nơi mà có giá tiền đậu xe cao nhất vẫn là những thành phố lớn như Toronto hay Vancouver.

Tuy nhiên thực tế, nơi có phí tổn đậu xe cao nhất Canada là thành phố Calgary.

Nếu nói về nhà cửa, thì thành phố Calgary là một trong những thành phố mà người ta vẫn có thể mua nhà được, vì giá nhà vẫn còn rẻ so với giá nhà ở các thành phố khác như Toronto.

Nhưng tiền phí tổn đậu xe ở thành phố Calgary cao nhất Canada, và đứng hàng thứ ba trong số các thành phố ở Hoa Kỳ và Canada.

Theo bản nghiên cứu của công ty dịch vụ địa ốc thương mại JLL thì tiền mướn 1 chỗ đậu xe trong trung tâm thành phố Calgary trung bình là 366 Gia Kim ( 275 Mỹ kim) một tháng, so với giá mướn một chỗ đậu xe trong trung tâm thành phố Toronto là 347 Gia Kim. Giá mướn một chỗ đậu xe ở trung tâm thành phố Vancouver là 300 Gia Kim một tháng.

Chỉ có hai thành phố ở Bắc Mỹ có giá mướn chỗ đậu xe trong thành phố cao hơn giá mướn ở thành phố Calgary, là thành phố San Francisco với giá mướn chỗ đậu xe là 340 Mỹ kim một tháng, trong khi giá mướn chỗ đậu xe trong thành phố New York, đứng hàng đầu với giá mướn 570 Mỹ kim một tháng.

Theo ông Mason Lam, phó chủ tịch của công ty địa ốc JLL thì lý do mà giá mướn chỗ đậu xe ở thành phố Calgary cao nhất Canada cũng là vì mức cung không đủ cho mức cầu.

Theo ông phó chủ tịch Lam thì trong năm 2022, trung bình hàng ngày có 143 ngàn xe hơi và xe gắn máy chạy vào trung tâm thành phố Calgary trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm.

Chỉ có 71 ngàn người dùng phương tiện chuyên chở công cộng vào thành phố Calgary hàng ngày.

Trong khi đó chỉ có 31 ngàn chỗ đậu xe cho mướn hàng tháng ở trung tâm thành phố Calgary.

Vì không đủ chỗ cho số xe cộ của những người phải vào làm việc trong trung tâm thành phố, đã khiến giá mướn chỗ đậu xe ở trong thành phố Calgary lên đến mức cao nhất ở Canada.