Thành phố Portland chao đảo vì làn sóng của những người không nhà tràn ngập

Portland, Oregon: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 8 tháng 5, thì thành phố Portland, tiểu bang Oregon đang phải trải qua những cơn sóng gió kinh hoàng khi tình trạng khủng khoảng của những người không nhà đang ngày một nhiều trong trung tâm thành phố.

Thành phố Portland với dân số khoảng 650 ngàn người và hiện đang có khoảng 5 ngàn người không nhà.

Những người không nhà đã kéo đến thành phố Portland ngày một nhiều, vì hiện có những luật lệ của chính quyền thành phố ưu đãi cho những người không nhà cũng như những kẻ trộm cướp:

Những kẻ không nhà có quyền chích choác ma túy ngay trước công chúng và những tên trộm không bị cảnh sát bắt giữ, nếu món hàng mà chúng lấy trị giá dưới 1 ngàn Mỹ kim.

Mới đây cơ quan lập pháp tiểu bang Oregon đã đưa ra một dự luật trước nghị viện tiểu bang, cho phép những người không nhà, đang cắm dùi bất hợp pháp, được quyền đòi bồi thường 1 ngàn Mỹ Kim, nếu họ bị “quấy rầy” khi các cơ quan thành phố tìm cách dỡ lều trú ẩn của họ.

Theo báo Daily Mail thì nhiều cư dân thành phố Oregon đã quá chán vì những phiền nhiểu đến từ những kẻ không nhà, cũng đang tìm cách chống đối lại những dự luật dành những lợi thế cho những người không nhà.

Chính quyền tiểu bang Oregon cũng dự trù gửi vệ binh quốc gia đến thành phố Portland, để giúp giải quyết những khủng hoảng của nạn những người không nhà.

Dự luật có tênlà HB 3501 do các dân biểu Farrah Chaichi và dân biểu Khanh Phạm đệ trình lên nghị viện tiểu bang Oregon, đã gặp nhiều chống đối của cư dân: 2 ngàn lá thư chống lại trong khi chỉ có 41 lá thư của cử tri ủng hộ.

Dự luật HB 3501 cho phép những người không nhà được tự do sống trong các nơi công cộng của tiểu bang Oregon (The bill would allow homeless people to ‘use and move freely in public spaces without discrimination and time limitations)

Theo dự luật này thì những người không nhà có quyền cắm lều ở trong các công viên hay trong các vùng đất công mà không cần xin phép.

Cũng theo dự luật HB 3501 thì những người không nhà nếu bị người nào hạch sách, dở lều thì có thể thưa người dở lều này ra tòa, đòi bồi thường 1 ngàn Mỹ Kim!!

Những dư luận cho là với những luật lệ bênh vực những người không nhà đã được cho thi hành, thành phố Portland đã trở thành một thành phố ma, khi các cơ sở thương mại như công ty bách hóa Walmart cho đóng cửa tiệm.

Thành phố Portland sẽ trở thành một thiên đường cho những kẻ không nhà, những kẻ trộm cướp, những người nghiện hút, trong khi giá nhà trong thành phố ngày một giảm vì cư dân bỏ thành phố đi tìm một nơi sinh sống mới.