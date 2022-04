Toronto: Trong ngày thứ bảy cuối tuần 9 tháng 4, thành phố Toronto nhộn nhịp những du khách, những khán giả tham dự các trận tranh tài dã cầu, bóng rổ và băng cầu diễn ra trong những ngày cuối tuần ở trung tâm thành phố.

Sau gần 2 năm quạnh vắng vì covid, thành phố Toronto đã bừng lại sức sống của một thành phố du lịch ở Canada.

Bà Natalia de Carvalho, quản lý của quán rượu the Fox and Fiddle ở gần cầu trường Rogers đã nói với các phóng viên báo chí là bà rất vui mừng khi cuộc sống trở lại bình thường, du khách đã lại đến thành phố và điều này rất tốt cho thành phố.

Trong đêm thứ sáu ngày 8 tháng 4, ngày mà đội dã cầu Toronto Blue Jays chơi trận mở màn của mùa banh ở cầu trường Rogers, số khách hàng vào quán rượu của và de Carvalho quá đông, đến nỗi bà phải mướn thêm nhân viên an ninh để giữ trật tự cho những người phải xếp hàng đợi bên ngoài quán.

Vì đại dịch, trong hai năm 2020 và 2021, đội cầu Blue Jays không được chơi ở sân nhà mà phải chơi ở các cầu trường mà đội cầu này mượn tạm ở bên Mỹ.

Trận tranh tài đêm hôm thứ sáu tại cầu trường Rogers là trận đầu tiên mà số khán giả đã ngồi chật cầu trường với 45 ngàn chỗ không còn một chỗ trống.

Trong khi cầu trường Rogers là nơi tranh tài của đội cầu Toronto Blue Jays, thì cầu trường Scotiabank gần đó cũng đông nghẹt khán giả cho những trận tranh tài của đội cầu Toronto Maple Leafs và những cuộc tranh tài của đội cầu Toronto Raptors: hai môn bóng rổ va băng cầu sử dụng chung 1 cầu trường thay đổi.