Thanos sẽ trở lại sau cú búng tay của Iron Man

Jim Starlin, “cha đẻ” sáng tạo ra Thanos vừa tiết lộ gã Titan điên rất có thể sẽ sớm trở lại trên màn ảnh sau khi đa vũ trụ mở ra trong cốt truyện của MCU.

Marvel Studios đã phải tốn hàng thập kỷ để chuẩn bị cho màn xuất hiện của Thanos trong “Infinity War” (2018), cũng như màn biến hình trong phần kết Endgame (2019).

Kể từ khi gã ác nhân khổng lồ biến hình sau cú búng tay của Iron Man, nhiều người hâm mộ trên toàn cầu vẫn tin rằng gã có thể sẽ quay trở lại trong Phase 4 của MCU, đặc biệt là sau khi “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022) đã mở ra đa vũ trụ hoàn toàn mới lạ, rất có thể sẽ làm xáo trộn tương lai của series siêu anh hùng này.

Xác nhận những suy đoán trên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Inverse, họa sĩ sáng tạo Starlin tiết lộ ác nhân Thanos (Josh Brolin thủ vai) sẽ tái xuất vũ trụ điện ảnh Marvel trong tương lai sau thất bại của hắn tại “Avengers: Endgame”. Ông nhận định rằng, việc Marvel đưa kẻ phản diện này trở lại sẽ mở ra lối đi mới cho sự ra mắt của một vài nhân vật khác có liên quan trên màn ảnh.

Trước đó, trong một lần trả lời phỏng vấn Comicbook, Starlin cũng cho rằng Marvel Studios còn lâu mới ngừng khai thác Thanos.

“Eternals” là một trong những phim có vai trò giới thiệu dàn siêu anh hùng mới của Phase ٤ MCU – những nhân vật đã có mặt trên Trái Đất từ hàng ngàn năm trước theo lệnh của Celestial Arishem và thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt lũ quái vật Deviants để loài người có thể phát triển thịnh vượng. Trong cảnh post-credit của phim, Eros (Harry Styles thủ vai) đã được giới thiệu với tư cách là hoàng tử Titan, em trai của Thanos.

Sự xuất hiện của nhân vật này mở ra nhiều hướng phát triển mới cho MCU trong tương lai, ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án như Eternals 2 và Avengers ٥. Trước mắt, chắc chắn khán giả sẽ được chứng kiến hành trình giải cứu các Eternal khác của Eros, Thena, Makkari và Druig, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về Celestial cũng như lịch sử hình thành của vũ trụ Marvel.

Ngoài ra, vì Phase 4 của MCU sẽ khai thác sâu ý tưởng đa vũ trụ, nên có thể sự xuất hiện của Eros sẽ là nền tảng để Thanos trở lại với tư cách là biến thể đến từ một thực tại khác, theo DigitalSpy.