Thế hệ Z là những người hăng say đi mua sắm nhất

Toronto: Trong thời có mức lạm phát lên cao, thì đa số những người tiêu thụ đã không còn đi mua sắm nhiều như trước.

Những khách hàng, nhất là những người lớn tuổi đã thận trọng trong việc mua hàng: họ chỉ mua những món hàng với giá rẻ và giảm bớt chi tiêu, nhất là trong mùa lễ Giáng Sinh sắp đến.

Tuy nhiên theo đài CNN thì có những nhóm người vẫn tiếp tục mua sắm ào ào, không kể gì đến giá cả gia tăng và đó là những người thuộc thế hệ Z: những người dưới 25 tuổi, hợp lực với những người thuộc thế hệ Y hay thế hệ Millennials là những người từ 26 tuổi lên đến 40 tuổi.

Theo cơ quan khảo cứu the Cowen Equity Research thì dân số củanhững người thuộc 2 thế hệ vừa kể sẽ chiếm 70 phần trăm dân số vào năm 2028.

Bà Kristen Classi Zummo, phân tích gia về quần áo của công ty khảo cứu NPD ở New York nói là trong ngày Thứ Sáu Đen thì những người trẻ đã đến các khu thương xá hàng loạt với bạn bè. Họ đến sớm và mua hàng hóa ào ào, không kể số.

Cũng theo bà Zummo thì bà chưa từng thấy những người trẻ mua sắm nhiều như thế trong những năm trước.

Theo ông Joe Coradino, chủ nhân của hệ thống thương xá PREIT ở miền đông Hoa Kỳ thì ông ta thấy khách hàng đủ mọi lứa tuổi, mà đông nhất là những người trẻ đi mua sắm và hàng hóa bán chạy nhất là những thứ dành cho những người trẻ.

Hệ thống thương xá PREIT có 18 trung tâm thương xá.

Theo công đoàn của những người bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ thì có khoảng 123 triệu người Mỹ đi mua sắm trong ngày Thứ Sáu Đen: gia tăng 17 phần trăm so với năm 2021.

Số người Mỹ mua sắm trên mạng trong ngày Thứ Sáu Đen chỉ gia tăng 2 phần trăm so với năm ngoái và ở mứ 130.2 triệu người.

Theo nhận định của bà Zummo thì người ta đi mua sắm đông trong ngày Lễ, nhất là những người trẻ, không phải chỉ đi mua hàng, mà còn là dịp tụ họp, có những vui chơi với nhau.

Những người trẻ thuộc thế hệ Z mua sắm hàng hiệu dựa trên những quảng cáo trên mạng như trên Tik Tok, trong khi những người thuộc thế hệ Y hay thế hệ Millennials thì căn cơ hơn, thích mua sắm ở các tiệm kiệm ước như Kohl’s, Target..