‘The Phantom of the Opera’ giã từ khán giả vào tháng 2/2023

Theo New York Times, chương trình biểu diễn dài nhất từ trước đến nay của Broadway – The Phantom of the Opera – sẽ có buổi diễn cuối cùng tại Rạp Majestic vào ngày 18/2/2023, ngay sau khi kỷ niệm 35 năm trình diễn.

“The Phantom of the Opera” được xem là nạn nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-١٩.

Đây là một vở nhạc kịch đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, với sự dàn dựng và trang phục công phu cũng như dàn diễn viên và dàn nhạc lớn, và theo báo cáo, hiện tại vở diễn đang lỗ khoảng 1 triệu Mỹ kim mỗi tháng.

Tháng 9/2021, sau 18 tháng đóng cửa, khi Broadway tái khởi động, “The Phantom of the Opera” từng tăng vọt về doanh thu phòng vé, nhưng du lịch chưa được phục hồi, doanh thu phòng vé vẫn không khả quan như trước khi xảy ra dịch bệnh.

“The Phantom of the Opera” là một biểu tượng của sân khấu Broadway. Được dàn dựng bởi ba nhân vật huyền thoại trong lịch sử sân khấu âm nhạc: nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, đạo diễn Hal Prince và nhà sản xuất Cameron Mackintosh, “The Phantom of the Opera” đã trở thành một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất của Broadway kể từ khi công chiếu ở New York vào năm ١٩٨٨.

Một phát ngôn viên của Broadway nói rằng vở nhạc kịch “The Phantom of the Opera” – một chương trình biểu diễn cố định trên sân khấu Broadway từ năm 1988, trải qua suy thoái kinh tế, chiến tranh và nhiều biến động văn hóa – sẽ trình diễn lần cuối cùng trên sân khấu Broadway vào ngày 18/2/2023. Việc đóng cửa sẽ diễn ra chưa đầy một tháng sau lễ kỷ niệm 35 năm công diễn.

“The Phantom of the Opera” dựa trên tiểu thuyết “Le Fantôme de l’Opéra” của Gaston Leroux. Vốn là tiểu thuyết nhiều kỳ được in trên tờ Le Gaulois, từ tháng 9 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910, “Le Fantôme de l’Opéra” được nhà xuất bản của Pierre Lafitte in thành sách vào năm ١٩١٠. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Gaston Leroux trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, nhạc kịch, phim truyền hình và bài hát ở Pháp, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong rạp hát Opéra Garnier của Paris và những đồn đại bí ẩn dưới tầng hầm của rạp hát, sau nhiều sự việc xảy ra liên tiếp ở rạp hát này vào cuối thế kỷ XIX.

Nội dung kể về chuyện tình giữa Phantom và Christine. Phantom có một giọng hát tuyệt vời và truyền dạy cho Christine, cô ca sĩ trẻ có giọng hát như mèo hen chuyên diễn vai phụ. Cô diễn viên phụ nhanh chóng được nhận vai chính và trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp.

Câu chuyện trở nên kịch tính khi Phantom ngày một yêu Christine và muốn chiếm đoạt cô. Phantom vẫn thường ôm trong lòng một mối mộng mơ rằng Christine sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng nàng lại phải lòng một chàng quý tộc trẻ đẹp.

Đau khổ, tức giận, Phantom liền bắt cóc Christine tới nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy. Khi thấy chàng quý tộc trẻ bất chấp tất cả để chạy tới cứu người yêu và chứng kiến cảnh Christine có chết cũng không chọn mình, Phantom đã có thể giết họ. Nhưng rồi, đám đông phía trên đang đi xuống để tìm những người mất tích, trên tay là các ngọn đuốc sáng rực, Phantom buộc phải từ bỏ người mình yêu, chạy vào nơi tối tăm nhất của tầng hầm để ẩn nấp.

Từ đó trở đi, Phantom – người đàn ông bất hạnh với con tim tan nát, biến mất và không bao giờ được nhắc đến.

Vở nhạc kịch “The Phantom of the Opera” được Andrew Lloyd Webber soạn nhạc, Charles Hart viết lời, kịch bản được soạn bởi Lloyd Webber và Richard Stilgoe, trình diễn lần đầu tiên vào năm 1986 tại rạp hát Her Majesty’s Theatre của hệ thống West End, London. Tác phẩm giành giải Laurence Olivier cho Nhạc kịch hay nhất của năm đó.

Hai năm sau (1988) vở kịch ra mắt khán giả Broadway ở New York và thu về 8 giải Tony, đặc biệt là hạng mục Nhạc kịch hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc cho Michael Crawford. Vở kịch cán mốc 10.000 buổi diễn vào ngày 11/2/2012, và cho đến nay nó đã có 13.733 buổi biểu diễn, giữ kỷ lục là vở nhạc kịch được công diễn liên tục lâu nhất của Broadway.

Được ước tính đã đạt doanh thu ٦ tỉ Mỹ kim trên toàn thế giới và 1 tỉ Mỹ kim chỉ riêng tại hệ thống rạp Broadway, “The Phantom of the Opera” có thể là thương hiệu giải trí thành công nhất mọi thời đại, hơn Avatar, hơn Titanic, nhiều hơn các phim “Star Wars” cộng lại.

“The Phantom of the Opera” đã trình diễn trước hơn 145 triệu người tại 41 quốc gia và 183 thành phố bằng 17 ngôn ngữ trong hơn 70.000 buổi biểu diễn. Nó đã giành được hơn 70 giải thưởng sân khấu lớn.

Về kinh tế, “The Phantom of the Opera” đã tạo ra thu nhập và việc làm lớn nhất trong lịch sử sân khấu Broadway và Hoa Kỳ. Chỉ tính riêng ở New York, ước tính có khoảng 6.500 người (bao gồm 400 diễn viên) đã được tuyển dụng trong hơn ba thập kỷ hoạt động.