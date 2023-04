The Weeknd được Guinness ghi nhận là nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới

Theo các thống kê từ Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records), nam ca sĩ tài năng kiêm nhạc sĩ The Weeknd, tên thật là Abel Makkonen Tesfaye, 33 tuổi, đã chính thức trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới.

Nam ca sĩ người Canada này đã phá hai danh hiệu kỷ lục thế giới mới. Ngày 20/3, The Weeknd được ghi nhận có lượt người nghe hàng cao nhất trên nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify với 111,4 triệu lượt. Đây cũng đánh dấu việc lần đầu tiên có một nghệ sĩ đạt được lượt người nghe hằng tháng vượt mốc 100 triệu trên nền tảng này.

Cũng theo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, “chưa từng có ai đạt được tới các con số thống kê của The Weeknd”.

Các kỷ lục mà The Weeknd đạt được có thể sẽ gây khó chịu cho cộng đồng fan hâm mộ của các nghệ sĩ nổi danh khác như Taylor Swift, Ed Sheeran, hay Justin Bieber, khi thần tượng của họ đang “theo sau” các thành tích đáng nể của chàng ca sĩ tài năng này.

The Weeknd bỏ xa đối thủ đang xếp thứ 2 trong cuộc đua là Miley Cyrus với hit Flower đang có 82,4 triệu lượt người nghe mỗi tháng trên Spotify.

Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, Shakira đang đứng vị trí thứ 3 với 81,6 triệu lượt nghe, tiếp sau là Ariana Grande với 80,6 triệu lượt, Taylor Swift với 80,2 triệu lượt và Rihanna với 78,5 triệu lượt. Ed Sheeran là nam nghệ sĩ cạnh tranh gần nhất với The Weeknd với 77,5 triệu lượt nghe mỗi tháng.

The Weeknd không còn quá xa lạ với việc lập kỷ lục thế giới. Năm 2016, anh giành được danh hiệu cho nghệ sĩ có album được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify và một danh hiệu khác cho nghệ sĩ nam solo có nhiều tuần liên tiếp lọt vào Top 10 của Billboard’s Hot 100 nhất.