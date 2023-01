Thêm 12 người bị thương trong một vụ bắn người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày chúa nhật 22 tháng 1: chỉ mới có 22 ngày trong năm 2023, mà có đến ít nhất 36 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ. Các nhà nhận định thời cuộc tiên đoán là số vụ giết người hàng loạt sẽ gia tăng lên đến những mức kỷ lục trong năm nay 2023 ở Hoa Kỳ.

Theo định nghĩa, một vụ giết người gọi là giết người hàng loạt là những vụ mà số thương vong lên đến trên 4 người.

Như tin tức loan báo thì trong hôm chúa nhật ngày 22 tháng 1, ngày mồng một tết âm lịch, thủ phạm Hữu Cần Trần, người đã bắn chết 11 người và bắn bị thương 9 người khác, đã quay súng tự tử khi bị cảnh sát bao vây ở thành phố Monterey Park, tiểu bang California.

Cũng trong ngày chúa nhật 22 tháng 1, thêm một vụ giết người hàng loạt diễn ra ở ở một hộp đêm ở tiểu bang Louisiana.

Súng nổ trong hộp đêm Dior Bar & Lounge trên đường 4619 Bennington Avenue trong thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana vào lúc 1 giờ 30 sáng hôm chúa nhật ngày 22 tháng 1.

Theo tin của sở cảnh sát thành phố Baton Rouge thì có 12 người bị thương được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Cảnh sát đã mở cuộc truy tầm những can phạm và cũng theo sở cảnh sát thì đây là vụ bắn người có mục tiêu của các thủ phạm, chứ không phải bắn người bừa bãi.

Theo các nhân chứng thì có cuộc cãi vã dẫn đến việc ẩu đả giữa hai nhóm thực khách, trước khi súng nổ.

Cũng theo những nguồn tin thân cận thì hộp đêm này có một bữa tiệc “mừng trở lại trường” của các sinh viên các trường đại học Southern University và A&M College and Louisiana State University.